Asaja Córdoba plantea la posibilidad de hacer una zona regable con el agua del embalse de La Colada

Asaja Córdoba ha presentado alegaciones al inicio del periodo de consulta pública de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica del Guadiana, correspondiente a la revisión para el ciclo 2028-2033, "con el objetivo principal de garantizar el abastecimiento de agua para el ganado desde el pantano de La Colada en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches", según señala la organización agraria en una nota de prensa. Además de una solución para llevar agua al ganado, Asaja plantea que hay agua suficiente en el pantano para destinar una parte a una zona regable.

Asaja recuerda que, antes de las lluvias de los últimos meses, "la zona norte de Córdoba ha tenido gravísimos problemas para el abastecimiento agua al ganado y para la población, habiendo tenido que llevar agua con cubas los ganaderos para dar de beber a los animales". La situación, señala la organización agraria, se solucionó gracias a las lluvias. "Pero esto volverá a pasar -dicen en su nota de prensa- y se solventaría con solo 4 Hm3 del pantano de La Colada, que tiene 57,7 Hm3".

La presa de La Colada completó su llenado en 2010, tras finalizar las obras en 2006. La falta de voluntad política, los problemas de calidad del agua de este pantano, así como la falta de una conexión definitiva y eficaz con el pantano de Sierra Boyera, han impedido que, hasta ahora, se acometan por las Administraciones competentes las obras para distribuir el agua a los ganaderos de forma directa desde la Colada.

Proyecto de conexión

"Desde 2009, no ha habido partidas presupuestarias para ello hasta 2020 -añade Asaja Córdoba-, por lo que, aunque, ya se han puesto en marcha los proyectos para finalizar la conexión con el pantano de Sierra Boyera, obras que han impulsado con buen criterio la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) se ha opuesto incomprensiblemente a este proyecto de interconexión".

Para Asaja Córdoba, la actitud de la CHG, "está ocasionando un enorme perjuicio económico y social a las comarcas de los Pedroches y el Guadiato por el retraso de estas obras y se necesitan soluciones urgentes por si vuelve la sequía que volverá". La más importante, según Asaja, es comenzar y finalizar las obras. En ese sentido, señala que "a corto plazo, la solución pasa por poner en valor pozos existentes o hacer nuevos". Desde Asaja se espera "que cambie su actitud la Confederación Hidrográfica del Guadiana y den todas las facilidades posibles para ello dentro de la nueva planificación hidrológica, dando las concesiones desde La Colada para los pozos y para la red de abastecimiento al ganado".

También, en muchos casos, según la organización agraria, el abastecimiento de agua para el ganado "podría solucionarse con autorizaciones de microembalses y balsas de un volumen mínimo, que no se permiten actualmente al estar en cauces públicos". Asaja indica que son consumos "muy bajos, pero que permiten mantener una importante actividad económica y mantener la población en esas zonas rurales y no afectan a la hidrología de la cuenca".

Petición de agua para riego

Asimismo, Asaja señala que "de forma paralela a solucionar la falta de agua para el ganado desde La Colada, para el que solo son necesarios 4 Hm3, quedarían disponibles muchos Hm3 de ese embalse. que permitiría dotar una cantidad importante de agua para riego en esa zona, que tanto bien haría a la comarca de Los Pedroches".

Por ello, desde Asaja "se solicita nuevamente que se valore y analice esta petición de cara a los acuerdos que se tomen sobre el agua en la Cuenca del Guadiana de cara a la nueva planificación hidrológica".