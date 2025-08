El rebrote de la lengua azul desata la preocupación entre los ganaderos de Córdoba

La lengua azul, una enfermedad vírica que afecta sobre todo a los rumiantes (como vacas, cabras y ovejas), ha vuelto a generar preocupación entre los ganaderos cordobeses debido a sus efectos sobre las reses, que pueden ser tanto directos como indirectos.

El Ministerio de Agricultura hace un seguimiento de todas los brotes de enfermedades animales. En el caso de la lengua azul, durante el mes de julio se han detectado dos nuevos focos en la provincia de Córdoba, uno en el área de Peñarroya-Pueblonuevo en el Guadiato (declarado el día 25 de ese mes) y otro en Posadas y la Vega del Guadalquivir (el día 8). El serotipo 8 estuvo presente en ambos casos, pero además en Peñarroya-Pueblonuevo se detectó también la variante número 3.

La distinción entre serotipos es importante, porque permite diferenciar las variantes o subespecies del mismo virus, que se comporta de manera distinta ante las vacunas. El más común en España hasta ahora ha sido el tipo 8, pero preocupa ya la aparición del serotipo 3, que probablemente entró desde Francia y Portugal. Las vacunas son efectivas contra el tipo 8, pero no así contra el 3.

De esta manera, esta misma semana Asaja ya alertó de las «graves repercusiones para los animales, por muerte, debilidad extrema, falta de producción láctea y que provoca numerosos abortos, lo que tiene dramáticas consecuencias económicas para los ganaderos». Por ello, pidió que la campaña de vacunación se extienda a los cuatro serotipos en circulación (1, 3, 4 y 8), incluso si aún no han sido detectados oficialmente en Córdoba.

"Estamos asustados"

José Cañero es responsable de ganadería en COAG y posee ganado en la Campiña, una de las zonas aún libres de lengua azul. Sin embargo, su preocupación por esta enfermedad es constante y por ello «estamos asustados», reconoce, ya que «todo lo de alrededor está afectado y tenemos miedo». Así, los ganaderos en la zona están «haciendo muestreos por nuestra cuenta». Donde sí se ha detectado es en Los Pedroches y la preocupación allí es mayor. Más allá de los animales muertos, que ya se acumulan muchos, los ganaderos valoran las pérdidas en forma de tiempo, trabajo y a futuro. «No se trata únicamente de las ovejas que se mueren, es que a las que quedan no vamos a sacarle rentabilidad durante meses», explican varios ganaderos a este periódico. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre, tiene un rebaño de 600 ovejas de las que han muerto 87, mientras que ha certificado 60 abortos.

Imagen de una ganadería vacuna. / Europa Press

Son cifras, pero insisten en que hay cuestiones más importantes como esa rentabilidad a medio-largo plazo, además de la ruptura del mercado. Ángel Rubio es uno de los ganaderos afectados en la comarca de Los Pedroches y relata que sufre el brote desde hace unos quince días. «No sabes lo que te vas a encontrar cada día que vienes a la explotación, no puedes dejar a los animales desamparados, hay que tener humanidad, las cuidas y eso implica un trabajo extra en un año que tenía que ser muy bueno a nivel de pastos, pero ahora tenemos que invertir en suplementos porque no pueden estar tiradas en el campo», puntualiza.

Desde el sector se apunta a una mala planificación por parte de la Administración porque «ya el año pasado la vacuna del serotipo 3 llegó a la carrera, no entendemos que no se haya previsto una campaña de vacunación sabiendo que ya el año pasado fuimos tarde, no hemos aprendido nada». Y es que los ganaderos defienden que la prevención debería haber sido la clave para evitar la situación por la que están atravesando y añaden que «es preferible desembolsar dinero en vacunas que ahora nos puedan indemnizar por los animales muertos porque perdemos ritmo en la explotación, estamos perdiendo mucho».

Pérdidas «a futuro»

A futuro, Ángel Rubio tiene claro que los focos de lengua azul van a afectar al mercado de cara a la Navidad, momento clave para el sector, pero fundamental para la época del Ramadán, cuando las ventas suben considerablemente. «El mercado se ha roto, nadie quiere llevar ahora animales al cebadero porque para que se mueran allí, optas por que se mueran en el campo», apostilla. En ese sentido, también lamenta que la enfermedad esté afectando a animales más cuidados, seleccionados y comprados en subastas para dar empaque a la explotación y poder presentarse a ferias, algo a lo que ya casi se renuncia.

«Nos podemos fijar en los animales muertos, pero insisto en que es un dato, hay muchas pérdidas detrás, yo incluso he tenido que contratar a una persona para que me ayude para cuidar a los animales porque, como digo, no los vas a dejar morir y ya», señala este ganadero que lamenta, de igual modo, la «poca fuerza» del sector, ya que «ante lo que está pasando, no se mueve nada».

