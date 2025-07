Francisco Moreno, secretario de UPA Córdoba: «Los grandes fondos de inversión están echando a los agricultores»

-La semana pasada el sector agrícola volvió a organizar protestas. ¿Cómo está ahora mismo la situación en el campo?

-En el campo, como siempre, no faltan frentes. Esta protesta la hicimos a raíz de los rumores que nos llegan de Europa sobre el nuevo marco de la PAC para 2028-2032. Nos hablan de un fondo único, de que la PAC desaparece tal como la conocemos hoy.

-A la protesta acudieron las principales asociaciones del sector. ¿Ahora hay más unión?

-Como organización somos libres e independientes, y cuando creemos que hay que firmar acuerdos que son beneficiosos para los agricultores lo hacemos. Otras organizaciones miran el color del Gobierno antes de manifestarse. Además, la movilización es un medio para conseguir un objetivo, no un fin en sí mismo. Siempre habrá cosas que nos diferencien de otras organizaciones, pero creo que en la movilización es bueno que vayamos todos de la mano.

-La situación no es la misma que hace tres años, cuando había una inflación galopante, la guerra de Ucrania o la sequía. ¿Cómo justifica las protestas en el contexto actual?

-Puede que no estemos como hace dos o tres años, pero tampoco estamos nada bien porque los costes suben como un cohete pero bajan como una pluma.

-Eso lo sufren los consumidores.

-En la cadena alimentaria, los dos eslabones más débiles son los consumidores y los productores. Ni los productores recibimos los precios que necesitamos para tener rentabilidad, ni los consumidores en muchos casos pagan unos precios acordes a lo que se le paga al agricultor. Hay una serie de actores que siempre tienen su beneficio, con independencia de lo que pase.

-¿Y quiénes son?

-Intermediarios, gran distribución... Dependiendo de los productos, vemos diferencias entre lo que se le paga al agricultor y lo que paga el consumidor de hasta un 1000%, una auténtica barbaridad. Si las cosas se hacen bien, hay margen para todos y también para que el consumidor pueda tener alimentos de calidad a precios razonables.

Un sector boyante

-Los principales indicadores económicos del sector agrícola indican que el campo está mejor que nunca y los políticos presumen de ello. ¿Cómo explica la contradicción con el mensaje de que en el campo todo está mal?

-La clave está en saber quién produce los alimentos y cómo lo hace. Al sector agrario están llegando grandes fondos de inversión que están acaparando miles de hectáreas y están echando a los agricultores, con explotaciones superintensivas que agotan los recursos y que hoy están aquí pero mañana se irán a otro sitio. Las grandes cifras macroeconómicas dicen que el sector está boyante, que se exporta más que nunca, que la renta agraria sube, pero la realidad es que los verdaderos actores del medio rural están abandonando el campo.

-Su diagnóstico enlaza con una frase que se oye en el sector: la agricultura de secano va a desaparecer. ¿Usted la comparte?

-La agricultura de secano tiene un riesgo importante, salvo que tengas una gran extensión de terreno. En la Campiña cordobesa estamos viendo cómo cada día hay más árboles, más olivos, almendros e incluso olivar superintensivo. Son más rentables que el cereal o el girasol. Y eso a pesar de que en Córdoba tenemos un secano muy bueno: si llueve como este año, las producciones pueden ser buenas. Ahora bien, los precios son absolutamente ruinosos. Por eso, en secano o tienes muchísima superficie o es imposible sobrevivir.

-¿Y qué se puede hacer? Porque no parece razonable defender una reforma agraria que convierta toda España en un regadío.

-Primero hay que abaratar costes y que realmente los insumos tampoco sigan subiendo. Pero, sobre todo, yo creo que habrá que avanzar en la investigación de nuevas alternativas en los secanos que permitan que haya una mayor rentabilidad.

Francisco Moreno secretario general de UPA Córdoba / Manuel Murillo

-La concentración de la tierra de la que habla, ¿pone en riesgo la rentabilidad social y ecológica de la agricultura tradicional?

-Por supuesto. Esas grandes corporaciones en la mayoría de casos van a magnificar los beneficios y reducir al máximo los costes. Por lo tanto, su uso de mano de obra va a ser mínimo y van a reportar poco a los lugares donde se asientan.

-¿Producen dinero en vez de alimentos?

-Producen alimentos pero buscando la máxima rentabilidad. Eso es una industria y como tal tratan al campo para magnificar los beneficios, sin tener en cuenta otras cuestiones y echando de ese entorno a las personas que realmente viven en los pueblos.

-La diferencia de costes entre el olivar tradicional y el superintensivo es enorme, pero el producto en los lineales es el mismo. ¿Cómo se equilibra esta situación?

-Llevamos mucho tiempo trabajando en la diferenciación del olivar tradicional, que es mayoritario no solo en Córdoba sino también en Andalucía. Afortunadamente, en la reforma pasada conseguimos que tuviera una ayuda asociada. Tiene que tener una diferenciación en ese olivar, porque cumple misiones que el superintensivo no cumple: culturales, paisajísticas, de fijación de la población... No se puede reconvertir todo el olivar, eso es imposible.

-Esa diferenciación se pudo conseguir con la declaración de Patrimonio de la Humanidad a los Paisajes del Olivar, rechazada por algunos sectores agrarios. ¿Qué le pareció esa decisión?

-Lamentamos mucho que haya sido así. Creo que hubo una mala información o una utilización para demonizar el nombramiento de patrimonio del olivar, porque algunos pensaban que eso iba a llevar impuestos o requisitos; no tenía nada que ver con eso. A nosotros nos hubiese gustado su aprobación. Habrá que preguntarles a los que estuvieron en contra cuál fue su motivo.