Francisco Moreno, nuevo secretario general de UPA Córdoba con el 98,41% de los apoyos

Francisco Moreno Navajas es el nuevo secretario general de UPA Córdoba para los próximos cuatro años después de que los delegados participantes en el décimo congreso de la organización celebrado este viernes en Córdoba le hayan elegido con el 98,41% de los apoyos, según ha informado la organización agraria. Moreno ha sido el único candidato que ha optado a la sustitución de Miguel Cobos, quien deja el cargo después de 15 años y cuya gestión ha sido elogiada tanto por el secretario entrante como por los máximos dirigentes de UPA tanto de Andalucía como de España. La cita congresual se ha celebrado con la vista puesta en el relevo generacional y en el importante papel que tiene que jugar UPA para garantizar el futuro de la agricultura y ganadería familiar y del medio rural cordobés.

Francisco Moreno ha agradecido a Cobos el trabajo realizado y le ha felicitado por dejarle una UPA Córdoba “cohesionada y sólida” por eso puso de manifiesto que gran parte de su trabajo será el de continuar la senda iniciada por su predecesor. Así, dejó claro que la ejecutiva que encabeza trabajará con una “dedicación plena, disponibilidad total y compromiso firme” por los derechos de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos y, sobre todo, por conseguir la tan necesaria rentabilidad en las explotaciones, clave para garantizar el relevo generacional y el futuro de la agricultura y ganadería familiar y del medio rural.

Cree Moreno que “el sector primario tiene que ser la prioridad real en las políticas provinciales, autonómicas, nacionales y europeas. Nosotros producimos alimentos, garantizamos la soberanía alimentaria de la sociedad, porque sin agricultores ni ganaderos no habría comida. Lo demostramos en la Covid, durante el confinamiento, con la guerra en Ucrania, sufriendo sequía, teniendo unos precios ruinosos en origen, y a pesar del cambio climático. Frente a cualquier adversidad que uno se pueda imaginar, siempre hay un agricultor y un ganadero a pie de tajo para producir alimentos. Pero esto no será posible si no obtenemos rentabilidad por nuestras producciones, si no percibimos unos precios justos y acordes a nuestro esfuerzo. Y ahí nos vamos a centrar, además de trabajar por el relevo generacional, luchar contra el cambio climático o buscar soluciones al grave problema de la falta de mano de obra en el campo”, ha argumentado Francisco Moreno Navajas.

Respaldo regional y nacional

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha felicitado tanto a los compañeros que dejan la Ejecutiva como a los que entran nuevos para los próximos cuatro años y destacó el trabajo tanto de Miguel Cobos como de Francisco Moreno. En su intervención, además de tener palabras de felicitación que sirvieron de homenaje al secretario general saliente y desearle lo mejor en su nueva etapa vital, ha asegurado: “Tenemos una gran Organización, compuesta por miles de afiliados y afiliadas a los que hay que seguir defendiendo para que vivan de la profesión más digna del mundo. Estos agricultores y ganaderos son los que hacen UPA Andalucía, son la razón de ser de nuestra organización".

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha destacado el papel de Miguel Cobos al frente de UPA Córdoba en los últimos 15 años. “Ha conseguido un importante crecimiento de la organización. Mi enhorabuena y mi reconocimiento al secretario general saliente y mis mejores deseos al nuevo secretario general, Francisco Moreno, a quien conozco bien porque también he trabajado con él durante mi etapa al frente de UPA Andalucía. Sé que encarna todas las cualidades que debe tener un buen secretario general, experiencia, compromiso y presencia en los sectores”, ha afirmado.

Por último, el secretario general saliente, Miguel Cobos, se ha mostrado orgulloso de los 15 años que ha estado al frente de la organización, sobre lo que señaló que lo más gratificante "ha sido el contacto estrecho y personal con los agricultores y los ganaderos. Me marcho con la satisfacción de haber consolidado un grupo técnico y humano profesional, formado y comprometido".

La nueva ejecutiva

Los delegados también han elegido la Comisión Ejecutiva, que está compuesta por 15 personas. Junto al nuevo secretario general estarán Félix Ruiz Cecilla, como secretario de Organización; Juan Pulido del Caño, como secretario de Administración, Formación y Programas; Pablo Serrano Jurado, como secretario de Agricultura y Ganadería; Isabel López Infante, como secretaria de Igualdad; Isabel María Isasa Cruz, como secretaria de Juventud y Relevo Generacional; y Rafael Sicilia Luque, Cristino Campos Jiménez, Genoveva González Molina, Manuel Jesús Guisado Adame, Marina Campos Jiménez, Baltasar García Navarro, Teresa García Medina, Rafael Gómez Onieva y Encarnación Morales Cobo, como secretarios ejecutivos.

El décimo congreso de UPA Córdoba ha tenido un importante respaldo social e institucional. Así, han asistido la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna; el delegado de Agricultura, Francisco Ramón Acosta y la subdelegada del Gobierno, Ana María López.