Las Cooperativas Agroalimentarias cordobesas cerraron 2024 con 1.822 millones de facturación

Las Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba cerraron el año 2024 con un volumen de facturación de 1.822 millones de euros, cifra que supone un aumento del 32,8% en relación con el año anterior, cuando la facturación se situó en 1.373 millones.

Esta cifra ha sido facilitada este miércoles por el presidente de la entidad en Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta, con motivo de la asamblea anual de la entidad, en la que se repasan los asuntos que han ocupado la actividad de la sociedad durante los últimos doce meses. Sobre este asunto, Sánchez de Puerta ha señalado que esta mejora de los resultados responde a unas mejores condiciones, de manera general, presentadas por el campo, sobre todo gracias a la lluvia y a la normalización de los precios de algunas producciones. Asimismo, los datos positivos demuestran, a juicio de su presidente, que las cooperativas son cada vez más competitivas y siguen “ganando en dimensión” y generando nuevos proyectos que permiten que “la facturación vaya creciendo año a año”.

Estos resultados vienen dados por el buen comportamiento de algunos subsectores, como los ganaderos, pero, sin embargo, hay otros que se están perdiendo, como es el de los cultivos herbáceos, y algunos otros para los que Sánchez de Puerta reclama más atención como es el del vino. Por otro lado, menciona el crecimiento contante de los cítricos o los almendros, cultivos que dependen sobre todo de la dotación de riego.

El problema del agua

En ese sentido, desde Cooperativas Agroalimentarias siguen considerando que en el campo cordobés hay un gran problema que las administraciones no acaban de resolver, como es el del suministro de agua para riego, un elemento que es fundamental para que la agricultura cordobesa gane en competitividad. A juicio de Sánchez de Puerta, en todas las provincias andaluzas se están mejorando las dotaciones de modo que se pueden incorporar nuevos cultivos o ampliar las superficies de los ya existentes, pero en Córdoba, donde también se quiere diversificar la producción con plantaciones arbóreas como el almendro o las ya existentes como el olivar, los cítricos o los frutales cree el empresario que no lo están poniendo fácil desde la administración al no mejorar dichas dotaciones. Cree el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba que esta provincia está siendo olvidada en este ámbito.

Los contingentes

Por otro lado, otro de los asuntos que ha puesto sobre la mesa Rafael Sánchez de Puerta es el del contingente de trabajadores extranjeros para la recogida de las cosechas, algo sobre lo que reclamado a las autoridades presentes, sobre todo la subdelegada del Gobierno, Ana López, que se agilicen todos los procedimientos legales para facilitar la llegada.

Sobre este asunto, López se ha mostrado dispuesta a hablar con el sector y poner de su parte todo lo posible para resolver el asunto.