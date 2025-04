La Feria Agroganadera de Los Pedroches dice adiós pensando en elementos renovadores

Con la mirada puesta en el futuro, así concluyó la 31ª Feria Agroganadera y 21ª Agroalimentaria de Los Pedroches. No se dieron cifras de volumen de negocio de manera oficial, pero se habló de «satisfacción» por el cierre de esta edición, además de abrir las puertas al trabajo para la próxima. En este sentido, el presidente de Confevap y alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, alentó a que esas futuras ediciones hagan espacio a los nuevos avances tecnológicos, centrados especialmente en el impacto de la Inteligencia Artificial en el sector primario.

Sin duda, el último día de la Feria Agroganadera es el de los reconocimientos y la edición de 2025 no fue una excepción. El acto de clausura, que se celebró en el stand del Ayuntamiento pozoalbense, estuvo marcado por la entrega de reconocimientos que Confevap hace a personalidades o entidades relacionadas con el sector y con el desarrollo de la propia muestra.

En esta ocasión, el premio en la categoría de explotación ganadera fue para Las Rozuelas del Valle, ganadería ubicada en el término municipal de Torrecampo. Una granja que nació en 1984 y que trabaja el vacuno de leche, el ovino de carne y el porcino ibérico con un volumen que permite el mantenimiento de cincuenta puestos de trabajo de manera directa. Una generación de desarrollo que fue puesta en valor por uno de sus responsables, Esteban Romero, quien dedicó el premio a «los trabajadores, porque son los que sostienen con su esfuerzo diario la estructura de nuestra ganadería. Sin su trabajo nada de esto sería posible». «Apostamos por la industrialización a través de las cooperativas de la comarca, trabajando junto a otros ganaderos y con esta unión de esfuerzos fortalecemos nuestras explotaciones y contribuimos a la mejora de nuestra comarca», explicó.

Comunicación

Otro de los reconocimientos, este en el campo de la comunicación, fue para el periodista Emilio Gómez, que dedicó el premio a su familia destacando que si la labor del campo es sacrificada no lo es menos la de la comunicación ante las horas que hay que dedicarle. «Mis padres me enseñaron estos valores, los valores del campo, que son los de la honradez», explicó el locutor, que no se olvidó de dedicar su premio también a toda la red de oyentes y seguidores, porque «me han permitido conocer a muchas personas a las que nos une el amor por el campo, la tierra». Finalmente, Gómez dedicó su premio a los agricultores y ganaderos que «son los que nos dan de comer».

El ciclo de reconocimientos se cerró con el otorgado a Daniel Toda como mejor expositor y en el breve discurso de agradecimiento se acordó del sector primario, de los «ganaderos y agricultores que confiaron y siguen confiando en nuestro trabajo, motivo por el que hoy estamos aquí».

La clausura finalizó con la intervención del alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, que quiso resaltar el trabajo realizado por todo el grupo humano que conforma Confevap y que trabaja cada año para «sacar la Feria hacia delante». Del mismo modo, el primer edil pozoalbense, que estuvo acompañado en el acto por el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, resaltó el tándem creado por la cooperativa como principales promotores de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de la comarca de Los Pedroches.

«Estamos felices por cómo ha ido esta feria, en los últimos meses el tiempo nos ha acompañado y eso ha permitido que se llegue en un buen momento para el campo, con precios razonables», expuso. Además, aseguró que «desde el consorcio ya se está trabajando en la próxima feria, en nuevas iniciativas para adaptarnos a las necesidades del sector, que siguen pasando por la digitalización» y, en este sentido, señaló a cuestiones como la Inteligencia Artificial para que la Feria siga abriendo camino y posibilidades para el sector en futuras ediciones.

Antes, el consorcio tendrá que volver a reunirse y hacer balance de los pormenores de la edición que concluyó en el día de ayer en Pozoblanco y pensar en introducir novedades que rompan con los espacios de monotonía en los que por momentos incurre la Feria, sin grandes novedades en su programa.