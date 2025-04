El precio del aceite virgen extra en origen baja en España de los 4 euros

El precio del aceite de oliva virgen extra (AOVE) sigue marcando una tendencia a la baja y ya ha descendido de los cuatro euros por kilo en origen en España, es decir, el dinero que recibe el productor. En la provincia de Córdoba, el virgen extra ha seguido una tendencia fluctuante desde el mes de febrero, cuando cayó por primera por debajo de los cuatro euros en esta campaña. Así, en la semana del 3 al 9 de febrero bajó a 3,86 euros, según la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Desde entonces, el AOVE ha marcado una tendencia de grandes altibajos en la provincia y en el resto de las zonas productoras, superando o reduciendo su valor el umbral de los 4 euros por kilogramo. Así, el último informe de la Delegación Provincial de Agricultura ha dejado el virgen extra en una media de 3,85 euros por kilogramo, mientras que el virgen se encuentra en 3,30 y el lampante de base dos grados está en 2,94.

No obstante, la curva de descenso se ha aplanado desde comienzos de año y la caída en la cotización del aceite de oliva virgen extra ya no es tan acusada. El problema ahora radica en que, con estos precios, hay abundantes voces que señalan que no es rentable seguir con el cultivo. Ocurre sobre todo en los olivares de sierra, que tienen que realizar la cosecha prácticamente a mano y tienen unos costes mucho más elevados que en las arboledas tradicionales. Y la diferencia es aún mayor si se comparan los gastos con los que afrontan los propietarios de olivares intensivos o superintensivos, con costes mucho menores gracias sobre todo a la mecanización y una producción mucho mayor medida por hectárea.

El precio cae más de un 50%

Los datos del último informe del Ministerio de Agricultura señalan que en lo que llevamos de campaña, en comparación con la anterior, el precio del AOVE ha descendido un 54% de media en toda España, hasta situarse en el entorno de los 3,90 euros por kilo. Hace un mes aún estaba en 4,12 euros por kilo, pero es que el año pasado las operaciones llegaron a realizarse a nueve euros el kilo.

Aceites de oliva producidos por empresas de Priego de Córdoba. / Rafael Cobo

Estos precios no se veían desde el final de la campaña 2021-2022. En esa fecha, justo al comenzar la siguiente temporada, la cotización del aceite de oliva en todas sus variantes comenzó a subir como nunca se había visto, debido a unas malas previsiones de cosecha. El pico máximo se alcanzó a las pocas semanas de arrancar la temporada 2023-2024 y este último año los precios se mantuvieron relativamente altos y a gusto de los productores. Cuando se conoció el aforo para esta campaña, las previsiones indicaban una caída acusada en los precios, que se ha cumplido.

En la actualidad, prácticamente ya no se está produciendo aceite de oliva y la campaña casi terminada. En todo el país se han obtenido desde que comenzó la campaña más de 1,4 millones de toneladas, de las que 288.000 han salido de la provincia de Córdoba. Sin embargo, en el mes de marzo apenas se produjeron 13.000 toneladas, en torno a 5.000 en territorio cordobés. Es lo habitual en estas fechas, ya que la aceituna pierde calidad si permanece demasiado tiempo en el árbol.

Estos datos han superado ya el aforo inicial previsto, que situaba la producción nacional en menos de 1,3 millones de toneladas y en 271.000 toneladas para el caso de Córdoba, que ha tenido un aumento por ahora del 5%.

