Casi 200 aoves de España y Portugal aspiran a los Mezquita

Este viernes se ha celebrado en el Círculo de la Amistad la duodécima edición del concurso ibérico Premios Mezquita , que organiza el Aula del Vino de Córdoba, que preside Manuel López Alejandre, y financiado por el Instituto de Desarrollo y Empleo de Córdoba (Imdeec).

Este año han concurrido un total de 198 muestras de aceites de España y Portugal de un total de 134 empresas de ambos países. Entre el jurado han concurrido un total de 32 catadores españoles, portugueses e italianos. López Alejandro destacó a este periódico que «esta es la mayor cata-concurso aove que se ha organizado en Córdoba por el número de muestras presentadas».

La directora del centro Ifapa de Cabra, Brígida Jiménez, manifestó a este periódico que «de los aceites maduros me he llevado una grata sorpresa porque han sido muy buenos, ya que son muy equilibrados y elegantes; en los frutados medios he encontrado más calidad que en el concurso pasado, con pequeños matices que no les hacen lograr medalla, pero con una puntuación positiva». Respecto al concurso, resalta que «es bueno, sobre todo para las empresas que se inician en la producción de aceite, autovalorándose su nivel». Los resultados de los aoves ganadores e las distintas categorías se darán a conocer la próxima semana.