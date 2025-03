Herbicidas en las carreteras y caminos

A finales de siglo pasado las márgenes de las carreteras y los caminos eran refugio de biodiversidad. Las plantas con flores eran abundantes, al igual que los insectos polinizadores. Con el desarrollo de los herbicidas muchos agricultores comenzaron a tratar las zonas incultas coincidentes con estas infraestructuras y, por otro lado, las administraciones titulares de estos bienes de dominio público también vieron una oportunidad para aumentar la visibilidad y seguridad vial, disminuir el riesgo de incendio en terrenos forestales, y así evitar el coste del desbroce.

Originalmente los herbicidas fueron desarrollados para su uso en agricultura, y de ahí han derivado hacia otros usos más o menos inadecuados. Uno de los métodos más comunes es mediante su rociado desde el margen de la carretera o camino. Esta práctica afecta no solo a la zona más cercana sino también a zonas adyacentes, provoca la contaminación de la tierra y la dispersión de los herbicidas que son transportados a otras zonas por lavado de la lluvia.

En muchas ocasiones se aplica de forma tardía y se consigue todo lo contrario, franjas vegetales amplias y secas que incrementan el riesgo de incendios. Conviene recordar que este fenómeno se inicia en aquellos lugares con abundancia de combustibles ligeros y finos. El pasto seco es un candidato ideal, que ante circunstancias determinadas como puede ser una colilla, un cristal haciendo efecto de lupa, imprudencias o accidentes con maquinaria de corte y la mano desaprensiva del hombre, prende como una mecha. A partir de aquí el tiempo de intervención juega a favor o en contra para su extinción.

La bibliografía científica concluye que los herbicidas pueden provocar afecciones como retraso en el crecimiento de organismos (algas y peces), cambios histopatológicos en branquias, alteración de la actividad sexual y de transaminasas en peces, así como distorsiones metabólicas, hematológicas y bioquímicas de algunos órganos y constituyentes de tejidos como lípidos totales, glucosa, entre otros.

En el año 2012 la Sociedad de Ciencias Aranzadi de Donostia publicó los resultados de sus estudios sobre la incidencia del herbicida glifosato en 10 especies de anfibios europeos. Mostró en ellos que las dosis recomendadas por los fabricantes son mortales para la mayoría de las especies y que dosis menores afectan a su biología y comportamiento.

Los mejillones también han mostrado mucha sensibilidad a los herbicidas basados en el glifosato, similar efecto puede inferirse sobre las almejas de agua dulce. Además, producen efectos tóxicos en algunas especies de peces y puede reducir la resistencia de otras a las enfermedades, incrementando la incidencia de infecciones. Asimismo, su contenido en nutrientes como el fósforo y el nitrógeno puede afectar las relaciones tróficas de los ecosistemas acuáticos.

El marco para conseguir un uso sostenible es una directiva europea del año 2009. Para evitar su deriva hacia otros lugares insta para que los estados miembros adopten medidas para la protección del medio acuático y del suministro de agua potable. Son preferentes los clasificados como menos peligrosos para el medio acuático y no contengan sustancias peligrosas consideradas como prioritarias. Se debe dar preferencia a técnicas de aplicación más eficientes para evitar la contaminación por desvío de la pulverización, filtración y escorrentía, y el establecimiento de bandas de seguridad de dimensiones adecuadas para la protección de lo organismos acuáticos.

Se insta a reducir, en la medida de lo posible, o a la eliminación de las aplicaciones a lo largo de carreteras, líneas de ferrocarril, superficies muy permeables u otras infraestructuras próximas a las aguas superficiales o subterráneas o con susceptibilidad de llegar a corrientes de agua o redes de alcantarillado.

En España este ordenamiento jurídico fue transpuesto mediante un Real Decreto en el año 2012 que en un artículo establece los condicionamientos específicos para los ámbitos no agrarios con el mismo espíritu de la Directiva, como no podía ser de otra forma. La Comunidad Autónoma de Andalucía, en un Decreto del año 2016, no se encuentra referencia a condicionantes específicos en ámbitos no agrarios, como tampoco en la Ley de Sanidad Vegetal.

Los tratamientos en las redes de servicios solo se podrán realizar con productos fitosanitarios autorizados para estos usos, en aquellos casos o tramos que no sea viable la utilización de medios mecánicos u otros alternativos, y siempre en épocas que sea menos probable que se produzcan lluvias. Deberá incluir una evaluación del impacto ambiental del tratamiento que se pretenda realizar, atendiendo a las condiciones específicas de cada uno de los tramos afectados.

De la lectura de estos párrafos, el lector habrá recordado innumerables ejemplos de tratamientos generalizados que la Comisión Europea intenta reducir, sobre todo en los bienes de dominio público. Es hora para que esta práctica vaya desapareciendo y las administraciones tienen que dar ese impulso.

*Biólogo

Suscríbete para seguir leyendo