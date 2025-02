La producción de aceite de oliva en Córdoba supera el 90% de las previsiones de la campaña

La campaña del olivar sigue avanzando en la provincia de Córdoba a ritmo adecuado, aupada por buenas condiciones climatológicas durante el invierno que han permitido que las labores de recolección se desarrollen sin grandes parones por la lluvia. Terminado el mes de enero, y de acuerdo con el último informe del Ministerio de Agricultura, la campaña está casi finalizada, a pesar de que la recogida se extenderá hasta bien entrada la primavera en las zonas de variedades más tardías.

A fecha de 31 de enero, en la provincia de Córdoba se habían producido ya más de 245.000 toneladas de aceite de oliva, cuando las previsiones para toda la campaña apuntaban, de acuerdo con el aforo inicial, a unas 271.000 toneladas. Los datos muestran que ya se ha elaborado un poco más del 90% de todo el aceite de oliva previsto para la temporada actual 2024-2025 en la provincia de Córdoba.

Los rendimientos

No obstante, es posible que al final de la campaña la producción final sea ligeramente superior a las predicciones iniciales si mejoran los rendimientos, algo a lo que han apuntado en las últimas semanas algunos actores del sector oleícola; no se podrá saber con certeza hasta el cierre de campaña, pero en cualquier caso no se espera que el incremento sea desorbitado.

Habitualmente, el mes de enero suele ser el segundo de mayor producción del año sólo por detrás de diciembre. La campaña empieza en octubre, pero no se empieza a generalizar hasta noviembre y en el último mes del año se concentra la recogida.

En el conjunto del país se ha llegado ya al 96%

En el conjunto del país, la campaña está incluso más avanzada que en Córdoba, ya que se acerca al 96% del total previsto en el aforo realizado por el Ministerio de Agricultura el pasado mes de octubre. Así, se han elaborado ya 1.234.000 toneladas de aceite de oliva para una previsión de 1.290.000 toneladas. Entre Jaén y Córdoba aportan más de la mitad de todo el producto nacional.

La campaña comenzó con muy pocas existencias de este preciado producto en el mercado, debido a dos años muy malos en los olivares a causa de la sequía y las inclemencias climatológicas. En Córdoba, antes de la recogida, apenas quedaban 12.000 toneladas de aceite de oliva, que ascendían a 77.000 en todo el país en lo que se conoce como el aceite de enlace. Es el que sirve para abastecer los mercados entre el término de una campaña y el comienzo de la siguiente, un periodo que dura casi seis meses hasta que en noviembre empiezan a aparecer los primeros aceites nuevos.

Las salidas también marchan a buen ritmo, con 113.000 toneladas de aceite cordobés puestas en el mercado solo en el mes de enero, la cuarta parte de lo que se ha vendido en todo el país, bien hacia los mercados internos o para las exportaciones.

Entamadoras y envasadoras

Éste es el balance del principal sector olivarero de la provincia, el de las almazaras, con 191 instalaciones repartidas por la geografía cordobesa, una atomización que critican algunas asociaciones agrarias por sus efectos perniciosos sobre el precio del producto (muchos vendedores y pocos compradores). No obstante, también hay entamadoras para la elaboración de aceituna de mesa, un mercado que lidera con diferencia Sevilla, y envasadoras.

El mes de enero suele ser el segundo de mayor producción del año sólo por detrás de diciembre

Las primeras, 36 en la provincia (hay 140 en la vecina Sevilla) han recibido ya 100.000 toneladas de aceituna, la mayor parte de ellas crudas para su posterior elaboración o salidas hacia otros mercados. Las salidas han sido hasta la fecha mucho menores, superando por poco las 50.000 toneladas.

En cuanto a las envasadoras, son sólo 14 en la provincia de Córdoba y representan un porcentaje relativamente pequeño de las ventas andaluzas, a pesar de ser el segundo productor, ya que el embotellado se lleva a cabo principalmente en la provincia de Sevilla, donde hay cuatro veces más industrias de este tipo. Han recibido en el mes de enero unas 15.000 toneladas de aceite de oliva, y la práctica totalidad ya está puesta en el mercado. Sevilla lidera con diferencia este apartado, dado que sus envasadoras han recibido más de 110.000 toneladas.

Suscríbete para seguir leyendo