Tecnificación, estabilidad de precios y diferenciación son los retos fundamentales del olivar cordobés

Los principales retos del olivar cordobés son la tecnificación y modernización de los sistemas productivos, lograr la estabilidad de los precios y conseguir que el cliente diferencie de manera clara la calidad de los virgen extra, según ha expuesto esta mañana la directora de la revista especializada en el sector Olimerca, Inés Ortega, en la apertura de unas jornadas organizadas por la publicación en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.

La empresaria ha señalado que los olivicultores deben intentar “conseguir que la recolección aminore sus costes para que el agricultor tenga un mayor beneficio de su producto”, en lo que se refiere al campo, pero también en la almazara. Ortega cree hay que “tecnificar la producción y la elaboración. Es decir, tenemos que conseguir ser más rentables, más eficaces, conseguir mejor calidad del aceite”.

El tercer objetivo se sitúa en el ámbito de la comercialización, pues la experta considera que “el reto es conseguir una estabilidad de los precios de cara del consumidor, que hoy por hoy no existe”. Además de ello, Inés Ortega aprecia que “el consumidor sigue confundiendo las categorías de los aceites. Si tú le hablas de un virgen extra, el problema es que todavía no se sabe distinguir. Tenemos que hacer esa campaña de información y de formación, contándoles que tenemos figuras de calidad maravillosas, que ofrecemos unos aceites magníficos y que en todo el mundo se están exportando. Eso tenemos que conseguirlo si no queremos perder esa imagen que tenemos de España como primer país productor”.

Intensivo y tradicional

Por otro lado, hay un reto interno de la actividad que es la competencia existente entre los productores de olivar tradicional y del intensivo, algo sobre lo que la editora señala que “ahí tenemos un frente abierto bastante difícil de resolver”. A su juicio, los propietarios del olivar de campiña “tienen la oportunidad de poder reconvertir sus explotaciones y hacer nuevas instalaciones de olivares en seto u olivares intensivos”. Eso permitirá, apunta, “recolectar con máquinas de esas cabalgadoras que te recogen una finca en un día y los costes a lo mejor para recoger esos olivares son dos euros. Pero si nos vamos a un olivar de montaña, pues ya la cosa cambia. Ahí tenemos que un coste te puede llegar a 12 euros”. Ante situación reconoce Ortega que “la competencia entre ambos modelos de cultivo es tremenda. Para salvar estas diferencias, la especialista cree que es necesario que “se haga un esfuerzo por parte del sector productor de olivar de montaña para buscar un punto diferenciador”.

Autoridades

En la inauguración de las jornadas han participado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; el presidente del Iprodeco, Félix Romero, y el delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Acosta.

Según Fuentes, este tipo de encuentros son positivos porque sirven para “vertebrar una estructura que nos permita establecer sinergias y llegar a conclusiones que contribuyan al mejor posicionamiento del aceite de oliva virgen extra de nuestra provincia en los mercados” y ha recordado que el aceite es uno de los productos más exportados de la provincia, con el 30% de la producción total.

Por su parte, Félix Romero ha incidido en que la colaboración del Iprodeco y la Diputación en este tipo de eventos “evidencia el compromiso de esta institución con todos los subsectores que trabajan en posicionar a nuestros Aoves entre los mejores del mundo”.

El delegado de Agricultura de la Junta ha insistido, por su parte, en recordar que el sector del olivar mete en la renta agraria más de 1.000 millones de euros, lo que supone la mitad de dicha renta.