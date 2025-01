Baena, al frente del certificado

La DO de Aceite de Oliva de Baena fue la que más facturó en toda España gracias a la venta de sus productos certificados, según consta en un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura relativo al año 2023. La demarcación cordobesa compite con otras 32 en todo el territorio nacional dentro del mismo ámbito.

Así, la DO Baena facturó un total de 21,92 millones de euros a lo largo del año, lo que supuso el 12,82% del total del sector. Su consejo regulador es uno de los pocos del país que consiguió certificar toda la producción realizada cumpliendo los exigentes requisitos, un total de 13.384 toneladas, de las que se comercializaron en ese año 2.505 toneladas, la segunda mayor cifra de todo el país después de Siurana, en Tarragona, que vendió 2.889 toneladas. El resto de la producción se comercializó en meses posteriores, ya en 2024, por lo que no aparece en las cifras de 2023. Además, Baena vendió su aceite de máxima calidad a un precio elevado: de media, a 8,75 euros el kilo.

Baena tiene 80.000 amparadas por el sello de la DO, la segunda mayor de todo el país solo por detrás de Aceites de Jaén con sus 118.000 hectáreas de superficie y a la par que Sierra Mágina, con la misma cantidad que la comarca cordobesa. Hay 8.462 agricultores.

Priego de Córdoba, que suele tener una producción más tardía en sus olivares de montaña, obtuvo en el año de referencia 4.019 toneladas de aceite bajo las normas de la DO, de las que se certificaron 1.607; el resto pudo ser certificado más adelante, como aclara el Ministerio en su informe. De ellas, se comercializaron 656 toneladas, casi todas en el mercado interno, con un precio medio que no responde a la realidad del mercado y que puede deberse a otros factores que distorsionan las cifras estadísticas: 16,51 euros por kilo. Como resultado, facturó 10,83 millones de euros en aceite certificado, un 6,33% de todo el país. Priego de Córdoba tiene unas 30.000 hectáreas certificadas y 6.728 agricultores censados.

Lucena y Montoro

Aceite de Lucena fue la tercera DO de la provincia en facturación de aceite certificado, pero ya a mucha distancia con 1,45 millones de euros en ventas a lo largo de 2023, un 0,85% del total. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta denominación cordobesa produjo 8.500 toneladas siguiendo las normas, pero apenas se certificaron en el mismo periodo menos de 200. Casi todas se vendieron y lo hicieron a buen precio (7,5 euros por kilo), pero al tratarse de una producción tan corta la facturación fue menor; el resto se vendería con seguridad en el siguiente ejercicio.

Peor aún fue el caso de Montoro-Adamuz, una denominación que lleva tiempo sin funcionar adecuadamente. Durante 2023 se produjeron 3.163 toneladas siguiendo las instrucciones del pliego de condiciones de la DO, pero el consejo no fue capaz de certificar ni un solo kilo de esa cantidad. En consecuencia, tampoco pudo vender nada con el sello de la DO Montoro-Adamuz y su facturación fue de cero. Es la única DO de aceites españoles en esa situación. Aparece con los mismos registros Aceites de la Comunidad Valenciana, pero esta DO lleva en proceso de disolución desde el año 2022 y no certifica nada, ante la dificultad de cumplir con las obligaciones.

