Antonio Cano e Hijos: nuevo punto de recepción

Nombre: Antonio Cano e Hijos. Dirección: Carretera A-331, Km. 33. Municipio: Luque. Año de fundación: 1968. Presidente/gerente: Antonio Jesús Cano Vico. Producción estimada de aceite: 4.000 toneladas. Marcas de aceite: Mi Cayetana, Oleocano, Biocano, El Molino de Antonio Cano. Principales mercados: Nacional e internacional. Cuestiones reseñables: La firma acaba de inaugurar en Montilla su nuevo centro de recepción de aceitunas, dotado con la última tecnología para la recepción y procesado del fruto.

Antonio Cano e Hijos nació oficialmente en 1987, aunque sus orígenes se remontan a 1968, cuando Antonio Cano Cano, junto a su esposa Josefa Vico, adquirió unas instalaciones en desuso en Luque que disponían de una fábrica de harina y otra de aceite. La aceitera no ha dejado de crecer desde entonces, llegando a facturar en 2023 más de 45 millones de euros, fruto, en parte, de su importante actividad internacional. La firma está presente en países de Europa, América, Asia y, desde el pasado año, también África. Antonio Cano e Hijos fue pionera en España en la producción y distribución de aceite ecológico procedente de sus propias plantaciones. Ahora, la empresa acaba de inaugurar, en colaboración con Comatrans Serrano, sus nuevas instalaciones de re cepción de aceituna en Montilla, dotadas con la última tecnología para la recepción y el procesa do de aceitunas. Con ello pretende continuar creciendo y mejorando la calidad de sus aceites, reconocida en no pocas ocasiones.