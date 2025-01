La Purísima: combinación de aceite y vino

Nombre: Vitivinícola La Purísima SCA. Dirección: Carretera de Aguilar, s/n. Municipio: Puente Genil. Año de fundación: 1970. Presidente/gerente: José Carlos Quero Logroño. Producción estimada de aceite: 2,8 millones de kilogramos. Marcas de aceite: Monteolivos. Principales mercados: España. Cuestiones reseñables: La superficie de olivar aportada por los socios es de unas 5.000 hectáreas. Son olivares de edades heterogéneas y las principales variedades son hojiblanca, picual y arberquina.

Más de 50 años han transcurrido desde el nacimiento de la cooperativa La Purísima de Puente Genil, por la que han pasado desde su origen hasta tres presidentes, Enrique Aguilar, Julio Aranda y, el actual, José Carlos Quero. En un principio, el objetivo no era el aceite, sino el vino, ya que en el entorno de Puente Genil había muchísimas más viñas de las que hay ahora. De he cho, llegó a ser un referente en el sector vitivinícola. Sin embargo, han sido los propios socios de La Purísima los que han ido cambiando de los caldos de la vid a los aceites del olivar. Esto hi zo que la cooperativa ampliara su ámbito de actuación y pasara de la uva al oro verde mediante su moderna almazara y, posteriormente, también incorporara la aceituna de mesa.