La importancia de las denominaciones de origen de aceite de oliva cordobesas

La apuesta por la calidad de los aceites de oliva virgen y virgen extra (AOVE) que se producen en la provincia es histórica. No en vano, una de las denominaciones de origen de aceite más antiguas de España es cordobesa, la de Baena, que empezó su andadura en 1971. En un mercado tan competitivo como es el del aceite de oliva la diferenciación es un elemento fundamental y, en este sentido, las deno minaciones de origen juegan un papel crucial. La principal función de las denominaciones de origen es garantizar la procedencia y calidad de los productos que protegen, que tienen cualidades diferenciales debido a sus variedades, ubicación y elaboración.

De ahí que no todo el aceite que se produce en la provincia cuente con el sello de calidad de una DOP (Denominación de Origen Protegida). Controlar la calidad y el origen de los aceites que se producen en los respectivos marcos geográficos no son la única labor de los consejos reguladores de estos organismos de certificación. La difusión de los productos que amparan es también una de sus funciones principales, además de velar por la mejora continua de los procesos de producción, respetando siempre la tradición y apostando por la sostenibilidad.

Líderes en protección

En la actualidad, existen 31 denominacio nes de origen protegidas de aceite de oliva virgen (AOV) y virgen extra (AOVE) en España que amparan la producción de 135.519 op radores primarios, cuyos cultivos se extienden por 754.866 hectáreas, contando con 743 industrias inscritas (envasadoras/comerciali zadoras y almazaras), según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La diversidad de paisajes marca la variedad de aceites de la provincia. / CÓRDOBA

De esta forma, el aceite de oliva es el segundo producto agroalimentario con más marchamos de calidad en España tras el vino, seguido por los quesos, que cuentan con una treintena de DOP y las hortalizas y frutas, de las que existen 25 en el país. El valor de las denominaciones de origen del aceite de oliva queda patente en la evolución que han experimentado en los últimos 25 años. En 1989 solo existían tres DO, que contaban con una superficie de 74.945 hectáreas y 74 almazaras y que protegían 5.918 toneladas de aceite de oliva. En 2022, ya eran 31 DO, que registraban una superficie de cultivo de 754.866 has y que contaban con 372 alma zaras. En 2022, que fue un mal año para el sector, las denominaciones de aceite españo las certificaron 119.637 toneladas de aceite.

De las siete denominaciones reconocidas en la provincia de Córdoba, cuatro son de aceite: Aceite de Lucena, Baena, Montoro-Adamuz y Priego de Córdoba. Con estas cuatro entidades, que amparan la producción procedente de una treintena de municipios, la cordobesa se convierte en la provincia con más DOP virgen extra de España, incluso más que la primera productora nacional de aceite de oliva, la vecina provincia de Jaén.

Las DOP de aceite en Córdoba

Las cuatro DOP cordobesas juntas suman una superficie de 150. 947 hectáreas de cultivo, con 24.676 operadores primarios (agricultores), 41 almazaras y 50 envasadoras y comercializadoras. La DOP Baena no solo es de las más veteranas, sino también la mayor comercializadora de aceite de oliva certificado de España. En sus 60.000 hectáreas de cultivo amparadas se produjeron 13.384,51 toneladas de aceite cer tificado, la mayor parte del cual, 10.879,51 t, se comercializaron a granel.

Representantes de las empresas de la DOP Baena en los premios a la calidad. / CÓRDOBA

Tras la de Baena, la DOP Priego de Córdoba es la que mayor peso tiene de las cuatro. La prieguense también registró una cosecha me dia-baja. Así, en las 29.500 hectáreas de olivar en las que opera la denominación, en la cam paña 2023/24 se obtuvieron 35.440 toneladas de aceituna, que dieron como rendimiento una producción de aceite de 5.770 toneladas.

Aceites de Lucena culmina este año su plan estratégico que le ha permitido crecer pese a las dos difíciles campañas post-covid. La DOP ha aumentado en los últimos años su superficie hasta las 38.773 hectáreas, que la convierten en la segunda zona protegida más amplia de la provincia tras la DOP Baena.

Montoro-Adamuz es la más pequeña y la más joven -solo tiene 14 años- de las cuatro existentes en la provincia, pero también, quizá, la más singular por sus específicas condiciones orográficas, que marcan indudable mente tanto las prácticas agrícolas como la producción y la calidad de los zumos obteni dos. La zona amparada comprende 22.546 hectáreas en las que operan 3.306 agriculto res y en las que la producción ecológica juega un papel destacado.