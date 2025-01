Denominación de Origen Montoro-Adamuz: dos años sin certificar AOVE

Las condiciones climatológicas, ya lo saben, están cambiando. Los veranos llegan cada vez antes y son más cálidos, las lluvias caen de manera torrencial y las heladas, tan necesarias para el olivar, se están retrasando en los últimos años y son menos duraderas. Son algunas de las consecuencias del cambio climático, que ha afectado de manera evidente a la Denominación de Origen Protegida Montoro-Adamuz, según explica su presidente, Francisco Terán.

Terán destaca que la DOP Montoro-Adamuz, al igual que ha sucedido en otras denominaciones, no ha podido certificar ningún aceite «en los últimos dos años. Y es que ese cambio climático ha impedido que los AOVE cumplan con determina dos parámetros menores, porque en alguno de ellos no se ha podido alcanzar los niveles establecidos en el reglamento. Esto no quiere decir que durante ese tiempo los AOVE hayan perdido calidad -insiste Terán-, sino que no han podido certi ficarse bajo el paraguas de la DOP.

Lucha por el AOVE

Esta situación ha provocado una modificación del pliego de condici nes de la denominación cordobesa, variación que ya cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía y que permitirá que la DOP pueda vo ver a certificar AOVE en la campaña que ya ha comenzado, la 2024/2025.

Hay que tener en cuenta que la DOP Montoro-Adamuz es la más pequeña de la provincia de Córdoba, y la más reciente. La DOP ampara un total de 55.000 hectáreas de olivar situadas en Sierra Morena, en los municipios de Adamuz, Montoro, Espiel, Horna chuelos, Obejo, Villaharta, Villanueva del Rey y Villaviciosa de Córdoba, una tierra con una orografía peculiar que, a su vez, proporciona aceites singulares y que obliga a realizar prácticas agrícolas distintas a las que, por ejemplo, se llevan a cabo en la campiña.

A pesar de todo ello, subraya Francisco Terán, los AOVE de la DOP sí que han alcanzado con normalidad durante estos dos años el parámetro de polifenoles y de antioxidantes naturales, precisamente «el parámetro que nos define, que lo he mos cumplido siempre y lo seguimos cumpliendo».

Las dos últimas campañas han sido complicada para la DOP. / CÓRDOBA

Por lo que se refiere a la cosecha de la campaña 2023/2024, fue «excepcional» porque aun que no ha habido un volumen de cosecha muy elevado, la mayoría de agricultores ha logrado una cosecha mediana que han podido liquidar bien, dado los elevados precios que alcanzó el AOVE a lo largo de 2024. Así, si en 2022/2023 se llegaran a los 2,7 millones de litros de aceite, en la última campaña la cifra ascendió a las 3,3 millones de litros de aceite. Mientras para la actual campaña esperan 4,5 millones de litros de aceite, aunque «los rendimientos son fatales, porque llevamos una media de laboratorio de algo más del 15%».

Y es que, explica el presidente de la DOP Montoro-Adamuz, «el gran problema que tenemos en la sierra son los rendimientos», pero, por otro lado, debido a la climatología y a las características del suelo, es lo que hace que los AOVEs certificados por la DOP sean los que tienen los niveles de polifenoles más elevados, que se dan especialmente en la variedad de aceituna autóctona, el nevadillo negro, que en los campos de la zona está intercalada con otras variedades, lo que «da a nuestros aceites una característica especial» y los hace «únicos».