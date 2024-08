Ifapa de Alameda del Obispo: un jardín al servicio del campo desde hace un siglo

Aún faltan más de dos meses para que comience la recogida de la aceituna, y todavía más para que la campaña se generalice. Sin embargo, en una finca cordobesa ya hay árboles cargados de frutos listos para su recogida; no pasará mucho tiempo hasta que los jornaleros se encarguen de ellos. Esos olivos pertenecen a variedades tempranas, algunas exóticas, procedentes de medio planeta. No están ahí para su explotación económica, sino para garantizar su conservación.

La finca está en la Alameda del Obispo, junto al Guadalquivir en los arrabales occidentales de la ciudad. Allí, en el siglo XVIII, el prelado de la ciudad disponía de una enorme parcela de recreo para su uso y disfrute, de donde deriva el nombre. Ya entonces se cultivaban en la zona árboles frutales procedentes de lejanos países para ver cómo se adaptaban al riguroso clima cordobés, con temperaturas extremas en verano y heladas en invierno. Dos siglos después, aquí se siguen investigando técnicas y productos agrícolas, pero ya con todos los parabienes de la ciencia moderna. Es el Ifapa, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica; uno de los 22 que hay en toda Andalucía, cuatro de ellos en la provincia de Córdoba.

Especialización

La ciencia moderna aplicada al campo no es cosa de anteayer. En el Ifapa de la Alameda del Obispo lleva aplicándose casi un siglo, desde que en 1931 se creara justo aquí el primer centro de investigación, tal como recuerda el director actual, Darío Reina: «En ese año empieza la ciencia aquí». Hoy está especializado en cultivos como el olivar o las legumbres, sin desdeñar otros como los cereales. En realidad, sus investigaciones van mucho más allá de lo que son las plantas y abarcan campos como la sanidad, la formación o la genética, entre otros muchos. Para ello cuentan con 150 trabajadores, de los que un centenar son técnicos especialistas, en una enorme finca de 150 hectáreas con 120 dedicadas a los cultivos en sí. Cuenta incluso con un laberinto botánico entre los más antiguos de España que se conserva en excelente estado.

Un olivo cargado de aceitunas en pleno agosto en el Banco de Germoplasma del Ifapa. / Antonio Jesús González

Pero volvamos a esos olivos ya cargados de aceituna. Son tan solo algunos de los varios miles que pueblan la Alameda del Obispo, dentro de lo que se conoce como el Banco de Germoplasma, una colección de ejemplares que tiene como misión mantener con vida las distintas versiones de olivos que hay en todo el mundo. Siempre pueden ocurrir desgracias ambientales, como la plaga de la filoxera de finales del siglo XIX que cambió para siempre la viticultura. En casos así, el Banco de Germoplasma es una salvaguarda para los agricultores y el medio ambiente. «Es lo más importante que tenemos aquí», recuerda el director del Ifapa.

Más de 700 variedades

Se conservan en la Alameda del Obispo unas 700 variedades de olivo procedentes de 29 países, y el catálogo sigue aumentando. De cada una de ellas hay tres o cuatro ejemplares, que además cuentan con una «copia de seguridad» como la de los ordenadores, explica Reina, en Mengíbar (Jaén). Hubo que recurrir a ella cuando el tornado de la pasada primavera, con vientos de hasta 220 km/hora, arrancó de cuajo dos centenares de los preciados árboles.

El Ifapa de Córdoba ha patentado además distintas variedades de olivos que ha obtenido mediante cruces y técnicas genéticas. Se llevan a cabo en un gran invernadero en donde los plantones crecen en condiciones controladas y se estudia cómo se comportan para determinar los que pueden resultar valiosos para los agricultores.

Estaciones con sensores en el Ifapa de Alameda del Obispo. / Antonio Jesús González

El cambio climático, cómo no, está presente también en las investigaciones de los especialistas del Ifapa de Alameda del Obispo. Según su director, «eso no lo podemos cambiar y los modelos para el futuro son más o menos desfavorables». Sea como sea, es una realidad que no sabemos cómo afectará al campo a medio y largo plazo, pero «nosotros ya estamos realizando ensayos. Por ejemplo, acerca de la probabilidad de que haya más heladas o estudiando variedades de plantas de floración temprana», apunta Reina.

Una plaga mortal

No sólo se trabaja aquí con plantas. También, en determinados casos, con animales. Ocurre en la actualidad, por ejemplo, con el gusano cabezudo, una plaga casi bíblica que daña sobre todo a los almendros (un cultivo en auge), pero también a los frutales de hueso. Ya está afectando a las plantaciones de la provincia, tal como han alertado algunas asociaciones del sector, con efectos devastadores. Cuatro o cinco larvas pueden acabar con un árbol joven, y si la especie se desarrolla más terminan comiéndose por dentro a los ejemplares arbóreos adultos. Reina detalla cómo cuando los almendros están muy dañados, «sólo tienes que empujar al árbol y se cae al suelo». Ahora en el Ifapa están estudiando una especie que, en su última fase del ciclo biológico, se asemeja a un escarabajo pequeño. La idea es ver cómo pueden impedir que se desarrollen los huevos y las larvas antes de pasar a la fase adulta.

Nada de toda esa investigación que se desarrolla en el Ifapa tendría sentido si luego todos esos conocimientos no pasan a la práctica, es decir, a los propios agricultores. En eso también tiene experiencia el centro cordobés, ya que desarrolla cursos con miles de participantes al cabo del año. Sólo en 2023 fueron unos 5.000, según los datos del director, casi todos mediante la teleformación.

Darío Reina, director del Ifapa. / Antonio Jesús González

Las nuevas tecnologías se han puesto al servicio de la transferencia del conocimiento para facilitar la vida de los agricultores. Así, el Ifapa dispone de varias herramientas, como la app Servifapa, para dar a conocer sus investigaciones y hacer públicos infinidad de datos que sirven a los productores. «La agricultura está cada vez más tecnificada, con tecnologías como la teledetección, imágenes en tiempo real, recomendaciones de riego... Nosotros ofrecemos información de forma barata y sencilla», afirma Reina. Con ello la agricultura seguirá avanzando por la senda de la revolución 5.0, la de las nuevas tecnologías, que están no sólo en la palma de la mano sino también en el suelo que pisamos y de donde proceden gran parte de los alimentos que comemos cada día.

