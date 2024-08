El sanatorio de la ‘aristocracia’ animal

Las aves no son animales especialmente previsoras. Cuando construyen sus nidos buscan zonas soleadas y abiertas, oteros desde los que los polluelos puedan aprender a volar. Suelen elaborar sus ponederos en primavera, sin saber que lo que en esas fechas es una bendición (la radiación solar), en verano puede ser un castigo mortal. De hecho lo es. Cada año, los pollos de diferentes especies sufren los rigores del estío y, asfixiados, se tiran de los nidos sin haber desarrollado aún la capacidad de volar, como ícaros desesperados. Ocurre en los parques urbanos de las ciudades, donde es frecuente ver polluelos muertos a los pies de los árboles, pero también en el medio forestal.

El Centro de recuperación de especies amenazadas de Córdoba, en imágenes / A.J.González

Si esas aves pertenecen a una especie amenazada -y no son pocas las que hay en España, unas 300 en distinto grado de protección-, puede que aún tengan una oportunidad de salvar la vida, aunque ellas no lo sepan. Para eso está el CREA, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, localizado en Los Villares, en un paraje aislado en plena Sierra Morena. Sus instalaciones son como un hospital para animales en riesgo, pero nunca una clínica veterinaria al uso, como advierte su directora, Carmen Torres. «Si atendiéramos a todos los animales que nos llegan, las instalaciones se colapsarían», asegura. Aquí recibe tratamiento la aristocracia animal, aunque eso no es en realidad ningún privilegio: significa que quedan pocos ejemplares de la especie, que podría desaparecer.

Un 90% de aves

El CREA atiende a todo tipo de animales, siempre que tengan algún tipo de protección, y no sólo aves. Lo que ocurre es que el 90% de las entradas son pájaros, como el pollo de águila imperial llegado hace unos días al centro tras haberse caído del nido. Ha tenido suerte y pronto será liberado mediante la técnica del hacking, «por la que se liberan de forma gradual imitando las condiciones naturales», apunta Torres.

Un ejemplar de tortuga leprosa. / A.J. GONZÁLEZ

A estas instalaciones de la Junta (existen otras similares repartidas por toda Andalucía) llegan especies amenazadas como buitres negros, águilas imperiales o aguiluchos cenizos, y otras aves protegidas como cernícalos primillas y vulgares, águila calzada, búhos reales, cárabos... También entran algunos mamíferos, como linces, tejones, erizos o murciélagos, e incluso anfibios, aunque en mucha menor medida.

Ningún animal se queda abandonado a su suerte

Es posible también que algún ciudadano concienciado lleve hasta el CREA animales de especies comunes. Durante una visita a las instalaciones realizada por este medio, se había recibido un gorrión que alguien había encontrado herido. «Ahí lo tengo a ver qué hacemos con él», asegura la veterinaria. Que nadie se alarme: aunque no se le puedan prodigar los mismos cuidados que a las especies amenazadas, no se deja a ningún animal abandonado a su suerte. El CREA tiene convenios de colaboración con instituciones que realizan tareas de educación ambiental a las que se entregan estos ejemplares.

La premisa básica del CREA no es sólo salvar a animales heridos y amenazados, sino sobre todo conseguir su recuperación hasta el punto de que puedan volver al entorno natural en las mismas condiciones. Eso requiere a veces meses de trabajo con los animales para curar fracturas o dolencias. Todo se hace con el máximo cuidado y evitando en la medida de lo posible el contacto con humanos para que no se acostumbren. Llegado el caso, incluso facilitan la «comida viva» para que los ejemplares no pierdan su instinto de cazador. La captura de los animales heridos no siempre es una tarea sencilla, como apuntan los agentes de Medio Ambiente que se encargan de ello. Se defienden ante la presencia de un ser humano y, si pueden, muerden, pican, arañan o todo a la vez. Algunos tienen espolones, otros garras o dientes afilados y hasta la sencilla tortuga leprosa debe de tener un modo de defensa, aunque sólo sea el nombre. Por ello, los agentes medioambientales van siempre bien preparados para cualquier contingencia, aunque es habitual que se lleven algún picotazo. Lo saben y lo aceptan.

Una vez rescatados de su medio natural, los animales que llegan al CREA pasan primero por la enfermería, donde se les aplican los primeros cuidados. Hay un hospital veterinario con 20 celdas donde los ejemplares pueden pasar un tiempo. Más tarde comienza su rehabilitación, en caso de que sea necesario. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las aves que presentan alguna fractura en las patas o las alas, una lesión bastante frecuente que puede producirse por choques contra vehículos o postes. En unas grandes jaulas, poco a poco las aves vuelven a recuperar su capacidad de vuelo, aunque el trabajo de los técnicos del CREA no siempre termina con éxito.

Sala de rayos X del CREA. / A.J. GONZÁLEZ

Tal como apunta Carmen Torres, el Centro de Recuperación de Especies Animales de Los Villares posee una tasa de recuperación superior al 50% en el caso de los ejemplares que llegan vivos, en la media de los demás CREA de Andalucía. Eso le da a la especie una oportunidad de sobrevivir, porque aquí lo importante no es tanto el ejemplar individual —que también—, sino sobre todo mantener con vida a la aristocracia animal. n

Ejemplar de aguila calzada. / A.J. GONZÁLEZ

Casi 600 animales En 2024 han ingresado hasta julio en el CREA 570 ejemplares. En 2023 llegaron 685, de los que 569 fueron ejemplares vivos (83%) y 116 muertos (17%). El grupo de las aves fue el mayor número de ingresos con un 92,3% del total, seguido de los mamíferos, con una representatividad del 5,1%, y los reptiles, con un 2,6%. El mayor número de ingresos es durante los meses de mayo a agosto, coincidiendo con el ingreso de pollos caídos de nidos y de ejemplares volantones e inexpertos. La causa de ingreso más representativa en 2023 fueron los pollos caídos de nido, con un 42%, seguida de las colisiones, con un 21%, en las que se incluyen atropellos, colisiones con alambradas, tendidos eléctricos y otras de origen indeterminado.

