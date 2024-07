Las patronales y UGT pactan un convenio del campo sin el apoyo de CCOO

Las patronales agrarias (Asaja y COAG) y el sindicato UGT han llegado a un preacuerdo para actualizar el convenio del campo cordobés, que llevaba meses atascado por la diferencia de posturas entre los agentes en torno a varios aspectos, principalmente el salarial. De hecho, las desavenencias entre las partes siguen estando ahí, hasta el punto de que CCOO se ha desmarcado de un pacto que aún tiene que ser formalmente rubricado.

El convenio contempla una subida salarial importante para aquellos trabajadores del campo que cobren lo mínimo que establece la ley, es decir, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI, situado este año en 15.876 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de 1.134 euros). En 2024 el Gobierno central acordó un aumento del 5% en estas retribuciones, porcentaje al que el nuevo convenio del campo de Córdoba añadirá otro 1,5% extra. Es decir, quienes estén cobrando con las tablas del SMI tendrán un aumento del 6,5%; quienes ya estuvieran por encima, un 1,5% más para este año, con efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2024. Aquí es donde difiere CCOO, que ha calificado esa subida como "pírrica".

Todos los convenios agrarios del país son provinciales, de modo que se negocian individualmente, lo que conlleva algunas diferencias. Por ejemplo, en Cuenca el incremento se ha pactado este año en un 4%, sin tener en cuenta la modificación del SMI dado que de ese modo todas las categorías ya estarían por encima; en Ciudad Real, en las mismas condiciones, la subida ha sido del 6%; en Sevilla, un 2% más la actualización del SMI para quienes se quedaran por debajo (aunque en este caso así estaba establecido en el convenio desde 2022). Todos estos acuerdos contaron con el apoyo de CCOO.

Un convenio para tres años

Por otro lado, este preacuerdo se ha diseñado para tres años, desde 2024 hasta 2026 ambos incluidos. La subida salarial para los dos próximos ejercicios será como mínimo de un 2% en todas las tablas y el SMI se actualizará según lo que marque el Gobierno. Es decir, no habrá un incremento extra como sí se ha acordado para 2024: quienes cobren el SMI tendrá una subida exclusivamente acorde a la ley y los demás cobrarán un 2% más, según se desprende del comunicado conjunto de UGT, COAG y Asaja.

Hay más novedades en este convenio del campo para Córdoba. Destaca la obligatoriedad que tendrán las empresas y propietarios agrícolas de contratar un seguro de vida individual para cada trabajador, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025.

La falta de mano de obra, con una "declaración de intenciones"

Una de las preocupaciones de las patronales, que no compartían los sindicatos, es la supuesta falta de mano de obra para las próximas campañas agrícolas que comenzarán en otoño, sobre todo el olivar, que requiere cientos de miles de jornales en un año en que se prevé un aumento de la producción tras dos ejercicios muy cortos debido a la sequía. Las asociaciones y cooperativas habían empezado ya a rescatar un mecanismo complejo como es la contratación de trabajadores extranjeros, que en la provincia no se activaba desde hace 12 años. Pues bien, en el comunicado conjunto ya no se hace una referencia explícita a esta posibilidad. UGT, Asaja y COAG únicamente aluden a una "declaración de intenciones a favor del empleo, al apoyo de medidas para favorecer soluciones a la falta de mano de obra en el sector".

El rechazo de CCOO

CCOO se ha desmarcado de este acuerdo sobre todo por las tablas salariales. También en un comunicado el sindicato alega que el preacuerdo “está muy lejos de la plataforma que CCOO ha venido defendiendo estos meses para mejorar las condiciones laborales en el sector agroalimentario y dignificar el trabajo en el campo”, ha señalado el secretario General del mencionado sindicato provincial, Agustín Jiménez.

Jiménez ha apuntado que “es incomprensible que la UGT haya defendido una pírrica subida del 1,5% para este año cuando el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que firmó junto a CCOO y la CEOE, marca un mínimo del 3% para este año”. Sin embargo, “han cerrado un 1,5% para 2024, y un 2% para 2025 y para 2026, unas subidas que no van a permitir recuperar poder adquisitivo a las personas trabajadoras, sino al contrario, vuelven a precarizar el trabajo en el campo y a hacerlo menos atractivo aún”.

En su nota, CCOO asegura que habría aceptado una subida de un 2,5% en cada uno de los tres años, lo que en el acumulado habría supuesto un 2% más que lo adoptado en el preacuerdo.