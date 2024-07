La Universidad de Córdoba presenta su Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial y Agricultura

La Universidad de Córdoba (UCO) ha presentado este jueves la nueva Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura, una iniciativa fruto de la alianza público-privada e internacional entre la UCO, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, las empresas Hispatec, Fertinagro, Greenfield Technologies y Deuser, y la Universidad de Melbourne (Australia).

Según informa la propia UCO, la Cátedra Internacional ENIA cuenta con una financiación de más dos millones de euros, de los cuales 1,2 millones los aporta el Ministerio y, el resto, las cuatro empresas participantes. En la actividad de la cátedra están implicados 67 investigadores de la Universidad de Córdoba, 5 investigadores del IAS-CSIC y 6 investigadores de la Universidad de Melbourne.

En la presentación han participado el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla; el presidente de Hispatec, José Luis Molina Zamora; el CEO de Deuser & Smart, Francisco Adame Rodríguez; el coordinador científico del Departamento de I+D de Fertinagro Biotech; Miguel Ángel Naranjo; el CIO-CTO de Greenfield Technologies, Abel Francisco Paz Gallardo; y la directora de la Cátedra Internacional ENIA, Rosa Gallardo Cobos. Todos ellos se han felicitado por la puesta en marcha de esta nueva cátedra que aúna formación, investigación, divulgación y transferencia de conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial a un sector fundamental como es el agroalimentario.

Manuel Torralbo ha señalado que “hoy es un día feliz en la gestión porque con la obtención de esta cátedra estamos recogiendo el fruto una dilatada trayectoria de confianza de las empresas ccórdoba on nuestra institución y nuestro personal investigador en un trabajo de muchos años en el sector agroalimentario “. El rector asegurado que “es una tremenda responsabilidad y una oportunidad única no solo de seguir investigando y de seguir transfiriendo, sino de trabajar desde el principio con el conocimiento del sector productivo y de la Universidad cogenerando nuevos proyectos y estoy seguro de que no la vamos a desaprovechar”.

Proyecto impulsado por el Gobierno

La subdelegada del Gobierno ha resaltado la importancia de este proyecto impulsado por el Gobierno desde “ la certeza de que para afrontar los retos actuales y futuros que se presentan en el sector agroforestal en términos de productividad, impacto medioambiental, seguridad alimentaria y sostenibilidad, es esencial para provocar la transformación de los actuales sistemas productivos y procesos mediante la incorporación de la digitalización y la inteligencia basada en datos e interconectar todos sus actores”. Ana María López ha señalado que el objetivo es situar a España como país puntero en inteligencia artificial y ha afirmado su confianza “en que vamos a obtener resultados magníficos con el prestigio de la Universidad de Córdoba y de las empresas que participan en esta iniciativa”.

El presidente de Hispatec, José Luis Molina Zamora, ha resaltado el valor de la Cátedra porque “estamos hablando de generar conocimiento, empleo, generar tecnología, de ayudar al sector agroalimentario en sus grandes retos”. “Es un gran proyecto que ponemos en marcha con una tecnología que está en un estado de crecimiento y ebullición que gracias a nuestra cultura colectiva nos hará grandes en un modelo agroalimentario que nos va a dar muchas satisfacciones gracias al conocimiento y la tecnología”, ha concluido.

Por su parte, el CEO de Deuser y Smart, Francisco Adame Rodríguez ha destacado la importancia “del paso que estamos dando con una cátedra que no es una cátedra al uso y con la que vamos a unir la más veterana de todas las industrias, la agroindustria, con lo último que tenemos de vanguardia, la inteligencia artificial”.

Miguel Ángel Naranjo, coordinador científico del Departamento de I+D Fertinagro Biotech, ha explicado que la participación de su entidad se enmarca en la voluntad de “estar con todo aquel proyecto que sea de provecho para los agricultores, y estamos convencidos de que la IA será una de las claves para solucionar muchos de los problemas que tiene el sector agroalimentario”. Por último, el CIO-CTO de Geenfield Technologies, Abel Francisco Paz Gallardo ha asegurado que “lo que estamos sembrando entre estas grandes empresas y el potencial de la Universidad de Córdoba en materia de agricultura en la que es referente, lo vamos a estar recolectando durante mucho tiempo”.

Actividad investigadora

La directora de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura, Rosa Gallardo, ha detallado que la cátedra “nace con el objetivo de impulsar y transferir conocimiento científico-técnico y soluciones innovadores en la aplicación de la IA en un sector altamente estratégico para España como es la agricultura, impregnando con IA cada uno de los elementos que constituyen la cadena agroalimentaria y forestal, mediante más de 40 actividades de investigación, formación, divulgación y transferencia”. La Cátedra Internacional ENIA Inteligencia Artificial y Agricultura centra su actividad investigadora y de transferencia en cuatro áreas técnicas: Data Spaces, Gemelos Digitales, Sistemas Predictivos y Asistentes Virtuales, aplicadas a distintos tipos de cultivos y ecosistemas, como cultivos mediterráneos, extensivos y leñosos, hortícolas, invernaderos hortícolas o bosques mediterráneos. Asimismo, aborda problemáticas o demandas reales del sector, tales como plagas y enfermedades, suelos vivos, eco-regímenes, demanda de insumos, riesgos ambientales extremos o calidad de los productos Agroalimentarios.

En el periodo comprendido entre los años 2023 y 2027, se ha desarrollado un plan de actuación compuesto por 13 paquetes de trabajo y 40 actividades que comprenden actuaciones en investigación, formación, difusión y transferencia. Para el desarrollo de las actividades propuestas, la Cátedra ha puesto en marcha la contratación de personal especializado (11 contratos) fundamentalmente en el ámbito de la Ingeniería agroforestal y la Ingeniería informática.

Este compromiso adquirido en la alianza persigue permear e impregnar con IA cada uno de los elementos que constituyen la cadena agroalimentaria y forestal. Además, se presentan también cartas de adhesión y compromiso a esta Cátedra de otras organizaciones, instituciones y universidades internacionales como Trinity College Dublin, ARS-USDA, UK LEUVEN, UNCUYO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), así como el EDIH Andalucía Agrotech y el S3P Agrifood T&BD.