La Junta de Andalucía convoca una reunión analizar el futuro del expediente del Paisaje del Olivar

La Junta de Andalucía ha convocado una reunión para este miércoles para abordar el futuro de la candidatura del Paisaje del Olivar ante la Unesco, tras la retirada del expediente anunciada por la Diputación de Jaén el pasado 29 de abril.

Al encuentro, que se celebrará en la sede de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, han sido convocados altos cargos de esta consejería y de la de Agricultura, Pesca y Alimentación y representantes del Ministerio de Cultura y Deporte y de las organizaciones agrarias Asaja, COAGUPA y Cooperativas Agroalimentarias.

Fuentes de la comisión institucional de la candidatura han indicado a EFE que no se ha convocado a la reunión a la Diputación de Jaén, que es quien ha elaborado el expediente presentado ante la Unesco, ni al resto de diputaciones y universidades de las cinco provincias andaluzas implicadas.

Olivar de la provincia de Córdoba. / A. J. González

Tampoco han sido invitados a la reunión las fundaciones Juan Ramón Guillén y Savia, que fueron las que promovieron en primera instancia la declaración del Paisaje del Olivar andaluz como Patrimonio Mundial.

Paco Casero lamenta la "falta de lealtad" de la Junta

El presidente de la Fundación Savia, Paco Casero, se ha felicitado porque se retome el diálogo sobre este asunto, pero ha lamentado la "falta de lealtad" de la Junta de Andalucía por haber ignorado a las instituciones que están desde el principio luchando por esta declaración. "Esto es una iniciativa de la sociedad civil y no se puede hacer partidismo. Aquí no sobra nadie, y no puede plantearse este tema como vencedores y vencidos", ha indicado a EFE Casero.

La comisión institucional del expediente del Paisaje del Olivar andaluz anunció el pasado 29 de abril la retirada de la candidatura por la oposición mostrada por 8.500 olivareros de la comarca jiennense de Porcuna al entender que no se les garantizaba el derecho de propiedad de sus olivos.

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha reiterado que el expediente no se reabrirá mientras que no lo pidan los agricultores que se han mostrado críticos por el expediente.

Sin embargo, en los últimos días se han alzado varias voces que piden retomar la candidatura, como la Fundación Savia y las universidades de Jaén y Córdoba.

Incluso el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abogó por que la retirada del expediente fuera "temporal o táctica" y aseguró que el Paisaje del Olivar es algo que "no nos podemos permitir perder desde Andalucía y desde España".