El plomo y las avesacuáticas

Las aves necesitan ingerir pequeñas piedrecillas para romper y triturar el alimento en la molleja ante la ausencia de dientes. En la cubeta de las zonas húmedas suelen escasear éstas y ante la necesidad la extraen del entorno. Con la aparición de la munición de plomo, los perdigones comenzaron a acumularse en el fondo de marismas y lagunas donde era habitual la actividad cinegética sobre aves acuáticas. Investigadores de la Estación Biológica de Doñana han llegado a contar 166 perdigones por metro cuadrado entre los 0 y 10 cm de profundidad en la laguna de Medina en Jerez de la Frontera, diez años después de su protección y, por tanto, de no ejercerse la caza. Veinte años después de la prohibición, investigadores del IREC en la misma laguna han contabilizado 399 perdigones por metro cuadrado en los 30 centímetros superiores del sedimento.

Guitart y Thomas (2005), teniendo en cuenta que en España el número de cazadores podía rondar los 1,5 millones de personas y que se disparaban unos 200 millones de cartuchos, calcularon que anualmente se dispersaba en el medio cerca de 6.000 toneladas de plomo y 100 toneladas las aportadas por los pescadores en las zonas acuáticas. Se estima que la persistencia de los perdigones en el suelo oscila entre 30 y 300 años dependiendo de las características de éste.

Los efectos de la acumulación de plomo en las aves silvestres son conocidos desde finales del siglo XIX. Aquí se describe la afección a las aves acuáticas, conocida como saturnismo o plumbismo. La causa más frecuente de esta intoxicación es la ingestión de munición utilizada para cazar. En el fondo, los perdigones son confundidos con piedrecillas, ingeridos y sustituyen a los antiguos gastrolitos. Por efecto de la molturación, los perdigones se van degradando y el plomo se va absorbiendo en el organismo. Cuando los niveles de plomo en sangre superan los 8-10 mcg/dl, comienzan a aparecer los signos clínicos de la intoxicación.

Los primeros estudios sobre intoxicación por plomo en aves acuáticas aparecieron en Francia, Reino Unido, Italia y países escandinavos en la segunda mitad del siglo pasado. Al ser absorbido discurre por la sangre durante unas dos semanas hasta ser excretado, pero una parte de él se acumula en hígado y riñón y al final se deposita en los huesos sustituyendo al calcio, y puede permanecer allí durante años. Al medirlo en sangre se conoce que ha sido absorbido recientemente, mientras que en hueso es fruto del ingerido hace mucho más tiempo. Los estudios señalan en las aves silvestres cambios y efectos en la sangre y sistema circulatorio, el sistema nervioso, el aparato digestivo, el sistema inmunitario, la reproducción, el metabolismo del hueso y pueden provocar la muerte.

En Europa, las prevalencias más altas de ingestión en aves acuáticas invernantes se dan en las áreas de la región mediterránea, al igual que las densidades de perdigones de plomo en sedimento. Asimismo, se ha estimado que la mortalidad causada por el plumbismo podría estar cercana al 9% de la población de las aves acuáticas, lo que supone una cifra cercana al millón de ejemplares. Precisamente, las especies que más prevalencias de ingestión de perdigones de plomo tenían a finales del siglo pasado, como el ánade rabudo y el porrón común, su población había disminuido un 30% y 70%, respectivamente.

Durante decenas de años ha existido un gran debate para limitar el uso de munición de plomo en las zonas húmedas, sobre todo en aquellas en las que se permitía la actividad cinegética, medida que no ha sido bien acogida por el sector a pesar de ser abrumadores los datos existentes. En el año 2021 la Unión Europea publicó un reglamento, de aplicación directa, sobre la restricción del plomo en la munición de armas de fuego para ser utilizadas en humedales. Las medidas incorporadas se aplican desde el 15 de febrero de 2023, y establecen que en un humedal, o a menos de 100 metros de él, no se podrá disparar munición que contenga una concentración de plomo (expresada en metal) igual o superior al 1 % en peso, ni transportar cualquier munición de este tipo mientras se dispara en un humedal o dirigiéndose a disparar hacia él.

Para la definición de humedal se considera la definición del Convenio de Ramsar, que abarca extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Una sentencia del Tribunal Europeo ha aclarado que esto no afecta a las áreas incluidas en la definición dada de humedal que, por ejemplo, debido a su tamaño o inestabilidad, probablemente no sirvan como hábitat para las aves acuáticas.

Se está en camino de solucionar este problema en los humedales. Actualmente, existen alternativas al perdigón de plomo que pueden ser usadas basadas en la presencia de metales altamente densos, pero para ello es necesario realizar un seguimiento en zonas húmedas y en las aves acuáticas, asignatura pendiente de implantar.

*Biólogo

