El futuro ecológico del campo

Córdoba es líder en el campo de los productos ecológicos o al menos eso es lo que reflejan los datos de superficie y producción del informe ‘Producción ecológica. Estadísticas 2022’ del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Según dicho informe, Córdoba es la provincia con mayor superficie agrícola ecológica de Andalucía, con 248.006 hectáreas, lo que representa el 18,43% de las tierras de cultivo ecológico de la región, que es también la comunidad autónoma con más superficie agraria ecológica de España.

El olivar, con 38.782 hectáreas, es el principal cultivo ecológico de la provincia, que también cuenta con 29.150 de cereales para la producción de grano, 2.692,6 de hortalizas frescas, 2.139 de dehesa y 1.253 de frutos secos. Además, Córdoba es una de las cuatro provincias andaluzas productoras de setas ecológicas, aunque la superficie es testimonial (0,0500 hectáreas).

En el ámbito ganadero, la provincia cordobesa también está a la cabeza de Andalucía en número de cabezas ecológicas, con 173.130 animales, además de 2.054 colmenas de abejas, lo que supone el 23,81% de las cabezas de ganado ecológico de la región. En concreto, Córdoba es la que más cerdos (5.150) y ovejas (103.319) ecológicos tiene de toda Andalucía, según el MAPA, que recoge que también fue en 2022 la provincia que más toneladas de carne ecológica produjo (7.469), lo que representa el 23,43% de Andalucía. Córdoba fue la principal productora de carne de porcino (592 toneladas) y de ovino (1.760) y la segunda productora de pollo (29,4) de Andalucía.

Además de carne, Córdoba contabilizó 1.393,9 toneladas de leche ecológica (1,157 fueron de cabra y 236 de oveja) y 46,3 toneladas de miel.

Por otra parte, el informe del MAPA apunta que en Córdoba, durante 2022, se registraron 3.134 actividades de producción ecológica, de las cuales 2.937 fueron de producción agraria, 136 de elaboración y procesado, 9 de importación, 3 de exportación y 49 de comercialización.

Explotación ganadera de porcino ibérico en la dehesa de Los Pedroches. / RAFA SÁNCHEZ

Por lo que respecta a las actividades industriales, el Ministerio contabilizó 381, 346 relacionadas con la producción vegetal, de las cuales 139 fueron de manipulación y conservación de frutas y hortalizas y 114 de almazaras y envasadoras de aceite de oliva. Junto a éstas, el MAPA registró 35 actividades industriales ganaderas.

Líder en producción ecológica

Llegar a ser líder en producción ecológica no ha sido cosa de un día. En ello han tenido mucho que ver pequeños productores que han promovido agrupaciones y asociaciones ya más que asentadas, pero también empresas con gran implantación que han apostado decididamente por lo ecológico. Es el caso de las aceiteras, que año a año incrementan la superficie de olivar ecológico y la producción de aceite virgen extra ecológico. Firmas como Almazaras de la Subbética, que ha obtenido gran cantidad de premios por sus aceites ecológicos y también en varias ocasiones el de mejor almazara ecológica por la prestigiosa The World’s Best Olive Oils, Deoleo, De Prado, Aceites Canoliva, Molino del Genil, Oleoduernas, Luque Ecológico, Aceites Vizcántar, Núñez de Prado, Dcoop o Antonio Cano e Hijos son algunas de las empresas que han apostado por la producción ecológica con aceites reconocidos en todo el mundo por su enorme calidad, sabor y versatilidad.

Junto a las oleícolas, las bodegas cordobesas también se han ido abriendo a la producción ecológica con los años. La elaboración de los vinos generosos cordobeses ya es un proceso totalmente natural gracias a la levadura de flor y el sistema de criaderas y soleras, pero, además, algunas bodegas han apostado por la producción ecológica de la uva. En este ámbito, Bodegas Robles es todo un referente. A ella se unen otras como Doblas.

En producción de carne ecológica cabe mencionar firmas como Covap, que controla la calidad en todo el proceso, cuidando de la alimentación, la crianza, la producción y la comercialización. Como ocurre con aceites y vinos, la producción de productos ibéricos procedentes del cerdo tienen una elaboración artesanal. A ella se dedican no pocas empresas, principalmente en la zona norte de la provincia, en donde encontramos a firmas como Ibérico de Cardeña-Productores Dehesa de Cardeña; Señorío de Los Pedroches, Belloterra, Familia Moreno o Club del Ibérico-Finca Las Hazas.

Un expositor en la última edición de la Feria Expomiel de Córdoba. / Francisco González

Diversidad de productos

Productos ganaderos como la leche, los huevos o la miel también cuentan con productores ecológicos en la provincia. Ecológica Los Pedroches comercializa huevos ecológicos y Verdemiel es una de la principales proveedoras de miel ecológica de la provincia.

Miel es uno de los productos que ofrece Los Balanchares, firma conocida por sus quesos, como El Palancar, que también elabora quesos ecológicos, como Quesería de la Sierra Subbética, Calaveruela, Plazuelo, Quinkana, Fuente La Sierra, Los Peña o La Chacha Sebastiana.

Los productos de la huerta también tienen representación en el ámbito ecológico: Biovalle produce naranjas y cítricos; Hermisenda Huerta Natural no solo produce hortalizas y plantas ecológicas, sino que se preocupa por mantener variedades y semillas locales, y La Huerta Lunera ofrece legumbres, hortalizas y aloe vera, por mencionar a algunas de las productoras más representativas de la provincia en donde también encontramos ya productoras de setas ecológicas como Setas y Recetas o Setacor.

A estos productores y elaboradores ecológicos se unen firmas como Maribel, que producen patatas fritas; Biopán de la Subbética, que como su propio nombre indica elabora pan, como Cuatro Soles o Rustipán, entre otras.

En el olivar también se cuenta con amplitud de superficie ecológica. / A. J. GONZÁLEZ

Tiendas web y asociaciones

La mayoría de estas empresas tienen tiendas web, pero también han proliferado las cooperativas, asociaciones y tiendas que acercan los productos ecológicos a los compradores. Una de las pioneras en Córdoba es Almocafre, que cuenta con dos tiendas físicas en Córdoba y que en breve pondrá en marcha su tienda ‘on line’.

En Córdoba funcionan también diversas asociaciones, como Ecocórdoba (Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Productos Ecológicos de Córdoba), La Balanza o Ecovalia. En la provincia cabe mencionar a la asociación Subbética Ecológica. Las asociaciones suelen contar con tiendas en las que ofertan los productos de los socios, pero cada vez son más los comercios especializados que ofrecen productos ecológicos. Es el caso de La Despensa, El Setal, Supernatura o Natursinga Ecotienda, en Córdoba, o las carnicerías Pastoreco o Carnicería Melli.

Quienes no tienen tiempo para cocinar también pueden disfrutar de platos elaborados ecológicos como los que oferta Evansados Ecológicos Lola o Navecovida.

Y para acercarse a la producción ecológica nada como pasear por alguno de los mercados que se celebran en la provincia.