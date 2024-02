Ácido sabor sudafricano

Marco Aurelio Antonino nació en el seno de una familia romana de clase alta en el año 121 después de Cristo y más tarde fue adoptado por el emperador Antonino Pío, a quien sucedió en 161. Estudioso de la Filosofía desde su juventud, se vio especialmente influido por el pensador estoico del siglo I Epicteto. Su reputación como gran emperador-filósofo se basa en sus diarios íntimos, Meditaciones, escritos durante sus últimos años de vida y nunca destinados a una publicación formal.

El estoicismo ha irrumpido con fuerza en nuestro tiempo, ya que el siglo XXI comparte muchas vicisitudes y dificultades con la Antigüedad tardía. Las Meditaciones de Marco Aurelio es una obra de increíble profundidad intelectual y para muchos es el mejor manual que se ha escrito sobre cómo vivir de forma serena. Al comienzo de su libro IV, Marco Aurelio dice lo siguiente: «Buscan algunos para sí mismo los retiros campestres, marinos o montaraces y tú también te has acostumbrado a desear tales cosas, sobre todo. Pero esto es lo más necio que hay, dado que te es posible en cualquier momento retirarte en ti mismo. Pues el ser humano no puede retirarse a ningún lugar más tranquilo y calmado que aquel que está en el alma, que tiene dentro de sí mismo…» Si Marco Aurelio viviera ahora seguramente se quedaría atónito ante las largas colas que se forman para ascender al Everest o con la moda consumista de acudir a Islandia o al norte de Noruega para hacerse un selfi con una aureola boreal de fondo, porque en la época en que vivimos para muchas personas su disfrute personal cobra sentido en la medida que los demás se enteran de que están disfrutando. Pero Marco Aurelio critica al «que persigue el elogio de los que aplauden, gente que ni sabe dónde está ni quién es». Seguramente nos diría que no hay que irse tan lejos, que podemos disfrutar de esos pequeños y cercanos retazos de naturaleza que pasan desapercibidos para mucha gente, ya «que en muy poca cosa se cifra la clave del buen vivir». El mundo natural es una gran escuela donde lo trivial se convierte en extraordinario.

En una entrevista aparecida en una conocida revista, Andy Warhol afirmaba que prefería la ciudad al campo, «porque en la ciudad hay trozos de campo, pero en el campo no hay trozos de ciudad». Y efectivamente si miramos a nuestro alrededor veremos que la vida silvestre no está absolutamente desterrada del hostil medio urbano. En la ciudad sobreviven intersticios vitales, oasis mínimos, una naturaleza cimarrona, espontánea y bastarda, una lumpen-naturaleza, como diría el naturalista y escritor Fernando Parra. Esta flora y fauna de los solares, de los alcorques, los tejados y los descampados está nutrida por organismos que se encuentran en casi cualquier parte del mundo, ya que están ligados en su distribución a la del hombre. Son las especies cosmopolitas y oportunistas, como los jaramagos, las cucarachas o las ratas. Entre las plantas pioneras, nitrófilas y ruderales, hay una que destaca porque ahora mismo pinta de amarillo los espacios vacíos, cunetas, bordes de caminos y tierras recién removidas. Llegó desde el cabo de Buena Esperanza, en África del Sur, y ha conseguido sobrevivir por su cuenta en distintas zonas del planeta. Su primera aparición en Europa tuvo lugar en Malta, en el año 1806, extendiéndose progresivamente hacia otras zonas del mediterráneo. En España, según el botánico Carlos Pau, apareció por primera vez en el año 1850, y hoy abunda en todas las comarcas costeras, sobre todo mediterráneas, y en ambos archipiélagos, penetrando hacia el interior de la Península por el valle del Guadalquivir.

Oxalis-pes-caprae es un falso trébol de flores con forma de embudo que es localmente conocida con el significativo nombre de vinagreta, debido al sabor ácido que resulta de mordisquear la base de su jugoso tallo. También se la conoce como dormilón o flor del sueño, seguramente por la capacidad para cerrar sus flores cuando llega la noche. Esta planta pude utilizarse como previsora del tiempo, ya que, aparte de cerrarse al anochecer, si presiente que se acerca una tormenta también se obturará; y si en un día nublado permanece sellada es muy posible que llueva.

La tenacidad de la vinagreta la ha convertido en plaga de viñedos y olivares. Estos cultivos parecen favorecerla, ya que en las labores que se realizan para eliminar las malas hierbas, el arado no hace más que extender sus territorios, pues separa, dispersa y entierra los numerosos bulbillos que produce. En España, debido a su potencial colonizador y a que constituye una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, esta especie ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Sin embargo, Marco Aurelio cree que «casi ninguna cosa es extraña con referencia a otra, pues están dispuestas conjuntamente y adornadas en armonía con el propio universo».

El mes de la cigüeña

Todo el mundo ha escuchado alguna vez el conocido refrán «por San Blas la cigüeña verás», pero lo cierto es que, al menos en la actualidad, el 80% de las cigüeñas adultas renuncian al largo viaje y se quedan con nosotros todo el año. No importa. En la cultura popular las cigüeñas siempre quedarán unidas al santo que se celebró el pasado 3 de febrero, cuando el regreso de estas aves se vivía como una fiesta en muchos lugares de España.

El motivo de que al final del verano las cigüeñas emprendieran esos largos viajes, hasta Senegal, Malí o Mauritania, era por la falta de alimento; pero estas zancudas han aprendido a aprovechar los recursos que los humanos les proporcionamos. Durante los meses fríos, cuando los saltamontes y los escarabajos, que son sus alimentos preferidos, escasean, las cigüeñas acuden a comer a los vertederos de residuos urbanos y a los arrozales, ahorrándose así tener que hacer un peligroso viaje, donde muchas de ellas perecían. Las aves jóvenes, sin embargo, aún migran hacia el Sahel siguiendo su instinto. En cuatro o cinco años de vida, ya habrán descubierto que no merece la pena correr el riesgo de la migración. La experiencia se acaba imponiendo a la genética.

Vengan o no de lejanos y cálidos lugares, el caso es que en el mes de febrero muchos de nuestros pueblos se convierten en un espectáculo con las idas y venidas de la cigüeñas para traer ramas al nido que reconstruyen, mientras emiten un característico ruido con el pico que los ornitólogos denominan crotoreo, y nos hacen recordar los versos de Machado: «Ya sus hermosos nidos habitan las cigüeñas y escriben en las torres sus blancos garabatos».