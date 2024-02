Las protestas por la difícil situación del campo no cesan en Córdoba. Tras las tractoradas organizadas ayer por agricultores y ganaderos independientes hoy está teniendo lugar otra protesta espontánea en la N-432, en la que participan unos 30 tractores que están protagonizando una marcha lenta.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han confirmado a este periódico que la protesta no está autorizada y de que no ha habido sanciones puesto que no han incumplido ninguna norma de tráfico. De hecho han circulado por los arcenes sin entorpecer el tráfico y durante la protesta, iniciada a primeras horas de la mañana, no se ha llegado a cortar la carretera en ningún momento.

Aparcados en el arcén de la carretera

Las mismas fuentes indican que en estos momentos los tractores se encuentran aparcados en el arcén de la citada carretera, en el desvío hacia Espiel.

La mayoría de tractores partieron desde Villaharta. Los organizadores que ayer convocaron las tractoradas han informado que no tienen nada que ver con esta acciones, aunque seguirán trabajando para convocar nuevas protestas con las respectivas autorizaciones administrativas.

El campo, "en pie de guerra"

El campo cordobés está de nuevo "en pie de guerra". Así rezaba una de las pancartas más difundidas en la protesta que ayer martes recorrió las carreteras de la provincia de norte a sur y de este a oeste, en tres columnas de tractores y vehículos agrícolas que se unieron en la capital pasado el mediodía.

La protesta ha discurrido sin grandes incidentes y se sumó a las que se registraron por toda España.

El campo cordobés está de nuevo "en pie de guerra". Así reza una de las pancartas más difundidas en la protesta que ha recorrido en la mañana de este martes las carreteras de la provincia de norte a sur y de este a oeste, en tres columnas de tractores y vehículos agrícolas que han convergido en la capital pasado el mediodía.

Cabe destacar que, aunque la protesta ha discurrido sin grandes incidentes,