La firma Casknolia, que dirige el empresario montillano Rafael Cabello Hidalgo, gerente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, ha sido elegida Cooperage of the Year 2024 (Tonelería del Año 2024) por segundo año consecutivo en los World Whiskies Awards. A su vez, el gerente de la empresa ha sido distinguido como Icon of Whisky en calidad de Cooper of the Year 2024 (Tonelero del Año 2024).

Tanto Casknolia como Rafael Cabello han resultado ganadores en la categoría regional Rest of the World, lo que implica sendas nominaciones para competir por el título Global Icon of Whisky 2024 en la gala que se celebrará en Londres a finales del próximo mes de marzo. La firma montillana Casknolia resulta elegida Mejor Tonelería del Mundo en los World Whiskies Awards Casknolia fue elegida Global Icon of Whiksy: Cooperage of the Year 2023, la máxima distinción a nivel mundial concedida en los World Whiskies Awards. Este año, después de alzarse de nuevo con el galardón a nivel regional, la firma montillana se postula para revalidar el título de «Mejor Tonelería del Mundo». El jurado internacional, conformado por expertos de diferentes ámbitos vinculados al mercado de los espirituosos, considera que Casknolia es «un ejemplo de calidad, versatilidad, innovación desde la tradición y enfoque en las necesidades reales de los destiladores». Un hito para la artesanía montillana, que obtiene con este premio el reconocimiento a siglos de tradición tonelera. Rafael Cabello es el alma mater de la firma. Se trata de uno de los toneleros más representativos del panorama internacional, como demuestra el reciente título Icon of Whisky: Cooper of the Year. Su filosofía personal, que ha imprimado en la tonelería, se basa en reivindicar que el barril tiene una relevancia crítica en el sabor final de los espirituosos.