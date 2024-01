Conejos, zorros, linces y ciervos. Esos son los animales que el alumnado de 4º de la ESO del colegio cordobés Tirso de Molina pensaba que había en su entorno más cercano. Este miércoles han aprendido que hay muchos más. Ellos y otros 600 estudiantes de entre 3 a 12 años de centros de Córdoba capital y provincia que, a lo largo de este curso, están participando en el proyecto 'IncluScience-Me', un proyecto de ciencia ciudadana en las aulas diseñado por la Universidad de Córdoba y coordinado por la profesora Rocío Serrano para impulsar la cultura científica y la conservación de la biodiversidad del entorno local.

“Hemos observado que los escolares no tienen mucho conocimiento sobre el medio ambiente y su entorno cercano. Eso hace que no estén conectados con el medio natural, que desconozcan su propio entorno y que no desarrollen comportamientos más sostenibles a favor de la conservación. Con este proyecto, educando en biodiversidad de mamíferos y especies vegetales esperamos desarrollar esa conciencia ambiental en la infancia”, explica Tamara Murillo, del equipo de investigación y una de las investigadoras que ha estado en las clases del Tirso de Molina hablando de la fauna local.

Así, el alumnado, que no se ha cansado de levantar el brazo lo más estirado posible para responder a las preguntas del equipo investigador (qué comen los omnívoros, qué son los rayones o dónde viven las nutrias) o contar sus propias experiencias en el campo, ha descubierto que también hay liebres, corzos, meloncillos, garduñas, tejones, jabalíes, nutrias, jinetas o turones. Y, aunque se empeñaron en que también hubiera hurones, este animal no formaba parte del catálogo que llevó el equipo investigador. Hugo Fernández, de 9 años, es uno de esos alumnos que está participando en el proyecto y cuenta que lo está disfrutando porque desde los cuatro años veía documentales sobre animales en la televisión.

De esta forma, el proyecto es una oportunidad para acercar al alumnado la investigación y la experimentación a la vez que aprenden de biodiversidad. “Espero que se motiven para seguir estudiando sobre la naturaleza y que se animen a experimentar en todos los ámbitos de su vida”, afirma Cristina González Molina profesora del colegio Tirso de Molina que participa en el proyecto junto a los centros educativos, CEIP Virgen de la Cabeza, CEIP Séneca, CEIP Carmen de Burgos, CDP Virgen de la Fuensanta, CDP Séneca, CPR Maestro Rafael Chacón Villafranca, el colegio Córdoba y La Trébola

Con este aprendizaje el proyecto 'IncluScience-Me' ha entrado en una segunda fase. Después de un seminario on line de formación del profesorado, ahora los estudiantes han aprendido a identificar la fauna más cercana, su alimentación, la forma de sus huellas, su nombre en lenguaje de signos, cómo diferenciar especies parecidas (como el conejo y la liebre o el ciervo y el corzo) o cómo funcionan las cámaras de foto-trampeo. El siguiente paso serán las salidas de campo para observar indicios de animales y la vegetación, así como colocar las cámaras trampas.

El proyecto está organizado y coordinado por la Universidad de Córdoba y el Grupo de Investigación Gesbio, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Universidades. Cuenta además con la participación de la Universidad de Castilla la Mancha, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, la Asociación Maximes y la Asociación de Divulgación Científica y Pensamiento Crítico de Ciudad Real.