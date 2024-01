Ligera mejoría en la producción de variedades tempranas de naranja

La campaña citrícola, según los datos de la asociación profesional Palmanaranja, finalizará su primer tramo, el de las variedades tempranas, en febrero, siguiendo el calendario normal productivo. En la actualidad, está terminando la recolección de la navelina y el sector está inmerso en la salustiana. Antonio Carmona, presidente de la interprofesional citrícola, señala que la merma productiva prevista se ha rebajado gracias a las lluvias registradas en septiembre, unos 50 litros, y las de octubre, 120 litros, casi 200, frente a una dotación de riego cero ante la deficiente reserva hídrica que «pone en jaque la campaña 2024-2025», según pequeños parcelistas. Carmona pone como ejemplo del beneficio del agua caída en estos dos meses a la firma Sunarán, de la que es gerente, y precisa que sobre un aforo inicial previsto, para variedades tempranas de 26 millones de kilos, se espera que al final ronde los 30 millones. Apunta que «vamos a tener un poco más de kilos por las lluvias, que han ayudado a muchas variedades a alcanzar el calibre adecuado, lo que suma en kilos».

En cuanto a las cotizaciones en mercado, Carmona explica que «al haber menos kilos, los precios son más altos y se nota en el consumo», añadiendo que «es una campaña para actuar de esta forma, como ocurre con el aceite, no se vende igual». En definitiva, señala que «son precios adecuados a la producción y a sus costes, son precios para compensar la pérdida de producción». Los mercados, según Palmanaranja, están en Europa. «Europa es el principal mercado en esta primera parte de la campaña. Francia, Alemania, Polonia, Holanda, Bélgica, Suecia y Noruega se están comportando bien». Apunta que en Canadá se ha hecho algo de mercado hasta diciembre, cuando ha llegado la oferta de Egipto. Así que indica que «ya no somos competencia». Sobre estos mercados, Carmona también pone el acento en la producción de Turquía y añade que «ha tenido un aumento de producción y será a tener en cuenta como competidor en el futuro, este año al tener bajada de producción no nos afecta tanto».

En cuanto a la mano de obra, algo sobre lo que se había creado alarma ante esta campaña 2023-2024 por la merma productiva, señala que se está equilibrando y que el análisis apunta a que «los trabajadores han encontrado alternativa, que los que tienen un buen subsidio no han querido renunciar a él, no les ha merecido la pena». Igualmente, vuelve el debate sobre si «en próximas cosechas habrá que acudir a mano de obra extranjera. Nos preocupa el futuro si volvemos a tener kilos». En este sentido, apunta que «en la presenta campaña, de forma muy puntual, han comprobado la falta de mano de obra», aunque afirma que no han dejado de servir a sus clientes. Desde Palmanaranja vuelven a afirmar que la gran amenaza es la falta de agua, la necesidad de que llueva. Esta realidad se traduce en la actual cosecha y será más notable en las variedades tardías. Señala Carmona que «a partir de marzo va a haber menos mano de obra en almacenes». Sobre el destino a industria, indica que este año se derivará un mayor volumen. Destaca la importancia de que el sector esté apostando «por la cuarta gama».