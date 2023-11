Herbicidas, biodiversidad y servicios ecosistémicos

Los campos agrícolas son sistemas ecológicos que albergan otras plantas además de las cultivadas, animales y microorganismos que mantienen relaciones ecológicas entre ellos. Biodiversidad a tener en cuenta en su gestión. Algunos de ellos pueden actuar como competidores del cultivo e incluso ser considerados plagas y provocar enfermedades. En el tiempo actual estos problemas se combaten con pesticidas y herbicidas.

Los herbicidas hicieron su aparición a mediados del siglo XX durante la segunda guerra mundial. Desde entonces la investigación ha dado lugar a nuevas materias activas con distintas propiedades. En relación con su persistencia en el suelo, se denominan no residuales los que permanecen poco tiempo en el suelo como (glifosato) o residuales si tardan en degradarse y actúan un tiempo más o menos largo en el suelo (terbutilazina). En cuanto a su acción sobre la planta pueden ser selectivos al respetar el cultivo y eliminar la mayoría de los hierbas no deseadas (metribuzina), o no selectivos al eliminar una gran variedad de especies (glifosato), muy utilizado por esta característica en vías férreas y carreteras. Los que son absorbidos y llegan a cualquier parte de la planta (glifosato) se denominan sistémicos, y los de contacto sólo afectan a aquellas plantas sobre las que caen (paparaquat). Y en cuanto al momento de aplicarse los de preemergencia, se aplican antes de que germine el cultivo como (terburilazina), y los de postemergencia se aplican cuando se ha producido la germinación (fenmedifam). De esta lectura puede deducirse el porqué el glifosato es uno de los herbicidas de mayor utilización.

La acción combinada de herbicidas y plaguicidas afecta a otra parte de la biodiversidad que beneficia a la agricultura al proporcionar servicios ecosistémicos, como la polinización, control biológico de plagas, mantenimiento de la estructura y la fertilidad del suelo, ciclo de nutrientes y servicios hidrológicos, entre otros. Su valor para la agricultura es enorme y es subestimado. Varios autores del departamento de Botánica de la Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) han estimado estos servicios ecosistémicos calculando el volumen de cosecha que se perdería sin estos procesos. Sobre la producción de frutos y semillas que dependen de la polinización han calculado que representa anualmente entre 195 y 387 mil millones de dólares. Quizás de esta forma se entiende mejor la importancia de conservar estos servicios y, por tanto, la biodiversidad.

En el ámbito mediterráneo no solo existe como polinizadora la abeja de la miel, también visitan las flores otras especies de abejas solitarias, abejorros y unas especies de moscas denominadas sírfidos. Las especies se reparten durante el día las visitas a las flores. Tienen distinto ritmo de actividad e incluso distinta capacidad para transportar polen. La riqueza de insectos se ve también reflejada en la riqueza de aves. Éstas también se reparten los lugares de las plantas para encontrar alimento y el ritmo de actividad.

La falta de acuerdo de la UE permite que el glifosato se pueda utilizar diez años más

En la provincia de Córdoba se ha pasado de utilizar 1.221 toneladas en 1991 a 7.625 en 2019. Se ha incrementado su uso un 624% en los últimos 30 años. Se puede decir que pocos lugares se libran de su uso, cunetas de carreteras y caminos, lindes de parcelas, vías férreas, jardines urbanos y las superficies agrícolas.

Quizás el glifosato sea el herbicida más utilizado. Se emplea para eliminación de malas hierbas y arbustos. Fue clasificado en 2015 como «carcinógeno probable» por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en julio de este año la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sostuvo que no había identificado ningún «área de preocupación crítica» en humanos, animales y el medio ambiente que pueda impedir la autorización del herbicida. En el mes de septiembre en la revista científica Environmental Science and Technology Letters se ha publicado un estudio en el que relaciona en zonas rurales de Sri Lanka una insuficiencia renal, conocida como ERCDu, que afecta hasta el 10% de los niños de 5 a 11 años, con la presencia de este herbicida en el agua de pozos. Según los investigadores, en presencia de determinados iones metálicos (magnesio y calcio) puede persistir hasta siete años en el agua y 22 años en el suelo. El pasado 25 de octubre se presentó en Bolonia un estudio mundial que encontró que bajas dosis consideradas «seguras» por las agencias regulatorias causan leucemia y mortandad temprana en ratas. También se le ha citado como sospechoso de ser disruptor endocrino y es tóxico para la vida acuática.

A pesar de estas evidencias, la falta de acuerdo de los 27 de la Unión Europea ha hecho posible que el glifosato se pueda utilizar diez años más. Las autoridades han cometido un enorme error al concluir que el glifosato y su formulación representativa son seguros. Una vez más el principio de precaución tan valorado por Europa se ha visto postergado.

Es perentorio reducir el uso de herbicidas y favorecer simultáneamente a esos otros organismos que nos ayudan con sus procesos sistémicos.