Hacia un nuevo modelo de jardinería

El pasado domingo se vivió una jornada que ha batido los registros de viento en la capital y otros lugares. Se llegaron a alcanzar los 128 km por hora en la estación de medición del aeropuerto. Posiblemente en la ciudad se llegaran a alcanzar en algunos lugares velocidades superiores por la propia disposición de los edificios que en algunos lugares concentran el mismo. El comentario generalizado fue que la tarde-noche vivida no se recordaba, ni incluso las personas más mayores.

La borrasca Bernard, así se le bautizó, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mostró características inusuales para una borrasca típica de latitudes medias, incluyendo gradientes de presión pronunciados, simetría circular en las isobaras, falta de frentes definidos y fuertes tormentas en su núcleo. Los expertos no se han atrevido a clasificarla aún como un ciclón de tipo tropical o subtropical, pero sí han asegurado que ha sido una borrasca con características tropicales.

Este viento ha provocado la caída de numerosas ramas y ha tumbado, según el Ayuntamiento de Córdoba, más de 240 árboles en parques, jardines y calles, todo ello sin tener en cuenta lo que ha sucedido en el ámbito privado, donde también han sido numerosos los árboles caídos. El lunes y martes el sonido más característico de la ciudad era el de las motosierras liberando aceras y calzadas de los árboles caídos. Una semana después aún son observables los efectos producidos por el aire.

Un fenómeno extremo

En definitiva, se ha vivido un fenómeno extremo donde, según la Aemet, «la hipótesis más probable es que las temperaturas oceánicas que se han encontrado (hasta 3º C de anomalía) han favorecido su singular naturaleza para la región». Se ha escrito mucho sobre el cambio climático y desde hace décadas se advierte que estas situaciones más extremas caracterizarán los años venideros, con temperaturas que baten registros, olas de calor más recurrentes y de mayor duración con noches tropicales, nevadas y granizadas casi inesperadas y la llegada de tormentas o ciclones tropicales. La literatura e informes científicos así lo apuntan. Solamente hay que querer leer para ver lo que dicen los datos. Hay que quitarse la venda de los ojos y no dejar que los negacionistas o retardistas impongan su discurso. Las nuevas generaciones lo van a pasar bastante mal. Hay que pensar en ellas de una vez por todas. Voces ya reclaman la necesidad de un defensor de las generaciones futuras porque nuestras decisiones están influyendo en su porvenir.

Este vendaval ha demostrado que la política seguida desde hace décadas con los parques, jardines y arboleda de la ciudad no ha sido la más adecuada. Si se analiza con pensamiento crítico, pueden verse fundamentalmente dos procesos que han tenido lugar. Uno de ellos ha sido el quebranto de grandes ramas e incluso árboles enteros con un denominador común, la pudrición del interior. Las podas abusivas con cortas de ramas gruesas hacen que el árbol no tenga capacidad para cicatrizar de forma natural la herida. Por ese lugar provocado por malas prácticas, justificadas permanentemente, penetra o se acumula el agua y permite el desarrollo de hongos que poco a poco van minando el interior de la rama o el tronco y lo van debilitando hasta que llega un momento que fuerzas externas (viento o gravedad) lo quiebran. Aún están a tiempo de observar esta descripción.

La segunda causa viene provocada por la caída de árboles en lugares con césped donde es habitual el riego por aspersión. El riego por aspersión hace que el agua se acumule en los primeros centímetros del suelo y las especies vegetales se adaptan a esta situación. Los árboles no pueden ser menos y desarrollan un sistema radicular horizontal que sabe explotar perfectamente este primer horizonte del suelo. Si no han sido tratados adecuadamente en los viveros no desarrollan una raíz pivotante que crece verticalmente hacia abajo y que les puede servir también de mayor sustento ante situaciones extremas. Si se observan los árboles caídos que no han sufrido un proceso de pudrición se apreciará un extenso desarrollo de raíces horizontales que se han extendido a escasa profundidad. También se observará que no existe la raíz pivotante. Por ello, en la nueva jardinería de los árboles se opta por introducir un tubo de manifiesta longitud por donde se riegan. El agua se acumula a la profundidad diseñada, donde buscarán el agua desarrollando el sistema radicular de manera más efectiva.

Hemos adoptado un modelo de jardín inglés donde el agua no es tan limitante como en el ambiente mediterráneo. Los sistemas de parques y jardines deben adaptarse a las nuevas circunstancias del cambio climático y adoptar una tipología de jardín de acuerdo con la latitud donde vivimos, modificar las malas prácticas de podas abusivas por extemporáneas o por cortar diámetros grandes (superiores a 12-15 cm) y embetunar con antifúngicos los cortes para evitar pudriciones. Esperemos que el Plan Director del Arbolado anunciado por el Ayuntamiento de Córdoba tome esta senda.