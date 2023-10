La falta de relevo generacional en la caza

Es un hecho innegable que el alejamiento y el desapego de nuestra sociedad, cada vez más urbanita, respecto al mundo rural, es incesante y más que preocupante. Nuestros pueblos se vacían poco a poco y la edad media de sus habitantes sube de forma imparable. Cada vez hay menos agricultores jóvenes en nuestros campos, se cierran explotaciones ganaderas a ritmo vertiginoso, se pierden rebaños, y esta tendencia también llega al mundo de la caza, aunque con otras particularidades.

Cuando las personas están en contacto directo con el mundo rural, normalizan las cosas tradicionales del día a día. El hecho de cultivar un huerto, tener un gallinero repleto de gallos, gallinas, pavos, o un palomar, o hacer la matanza del cerdo en invierno, toda la vida ha sido algo normal. Pero cuando nos adentramos en la jungla urbana, y solo vamos al campo eventualmente, a veces durante jornadas de varias horas, empezamos a extrañar y a no comprender ni compartir estas cosas, lo cual es un grave error.

Las causas

Se puede extrapolar esta problemática al mundo de la caza y, en especial, a la caza menor. ¿Por qué nuestros jóvenes se incorporan cada vez en menor número a la actividad cinegética? Son varios los motivos. En primer lugar, residir en ciudades y no en pueblos hace que sean obligados los desplazamientos y los madrugones para poder practicar la caza. Además, al no vivir en contacto con la naturaleza, no se produce la conexión ideal entre la persona y el entorno natural, que le estimula para practicar la caza, disfrutar de los perros, etcétera.

En segundo lugar, el mal estado en el que se encuentran las especies de caza menor (la caza mayor está en mejores circunstancias). Las enfermedades han esquilmado las poblaciones de especies como la liebre, con lo que ello ha supuesto para el mundo del galgo o el conejo. La perdiz sigue en imparable declive, ya no se celebran los ojeos de antaño, a pesar de lo cual no se recupera la especie. Las migratorias, cada vez más escasas y más imprevisibles, y siempre en el punto de mira de la administración, de cara a ser limitadas o prohibidas en su caza.

En tercer lugar, la caza supone en la mayoría de sus modalidades realizar notorios esfuerzos físicos, con horas de caminatas en terrenos duros, exposiciones al calor del verano o a las heladas de nuestros inviernos y siempre, madrugones y retornos a casa a altas horas, casi siempre en fines de semana y días festivos, que es cuando se suele practicar la caza.

Cuando un joven que se inicia sale al campo, disfruta de sus animales (perros, reclamos o cimbeles), tiene lances, logra capturas, etcétera, tiene un motivo para que le haya «merecido la pena» madrugar y renunciar a una salida nocturna la noche anterior, o a perderse, por ejemplo, el partido del domingo.

Pero, tras varios madrugones, varias horas de caminatas al sol del verano de nuestra media veda en pleno mes de agosto, y varias jornadas consecutivas de desengaños, se pierde el interés, y nos centramos en la vida social del fin de semana, que posiblemente nos interese más.

El componente social

También, la familia, y el alto componente social de la caza, influye en que nuestros jóvenes se animen más a salir al campo. Cuando hay un padre, un abuelo, o unos tíos que salen de caza, los jóvenes tienen un gran aliciente para salir al campo con ellos. Pero, con el paso de los años, cuando nuestros mayores van «colgando los trastes», los jóvenes tienen otro motivo más para enfriarse y salir con menor frecuencia al campo de caza.

Por último, en cuarto lugar y no por ello menos importante, tenemos que poner encima de la mesa una realidad como es la poca aceptación social que tiene la caza en el ámbito urbano. Los prejuicios existentes, casi siempre desde el desconocimiento más absoluto de la misma, la forma de actuar y legislar por parte de la administración, hacen que el mensaje que llega al ciudadano de a pie sea erróneo y más que desafortunado. La caza es una actividad natural, la única forma posible de regular poblaciones de fauna silvestre, contribuyendo con ello a evitar daños agrícolas, accidentes de tráfico o transmisión de enfermedades.

Para que nuestros jóvenes se incorporen a la actividad cinegética debemos invertir estas tendencias antes citadas. Tenemos que ser capaces entre todos los que tenemos vinculación con esta actividad (particulares y administración pública) de recuperar las especies, mejorar los ecosistemas en los que viven, concienciar y educar a la sociedad en este sentido, sabiendo transmitirles las bondades y la naturalidad de una actividad como es la caza. Solo así el relevo generacional estará asegurado.