Hermano lobo

Poco antes de morir, en la noche del 3 al 4 de octubre de 1226, hace casi ocho siglos, en una cabaña de Porciúncula, san Francisco de Asís escribió el Cántico al sol, obra poética que para Joaquín Araújo debería ser tan citada como la carta del indio Seattle o los textos de Schumacher (autor de Lo pequeño es hermoso). Este fascinante personaje, sin duda un hombre adelantado a su tiempo, fue un auténtico precursor del sentimiento ecológico o verde, y bien podría ser considerado el primer ecologista de la historia. Rompió con el antropocentrismo exacerbado de la religión judeo cristiana, que situaba al hombre como dominador de la creación, para ponernos al mismo nivel que todos los seres y componentes del universo. Por eso llamaba hermanos a todos los elementos y a todos los animales, que le parecían símbolos del creador de todas las cosas: «Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba». Porque si no hermanos, al menos sí somos parientes de todo lo vivo, como bien ha demostrado la historia evolutiva: procedemos de un lejano ancestro común, que los científicos han bautizado con el nombre de LUCA, acrónimo de las siglas inglesas «last universal common ancestor» o «último antepasado común universal». Todos, desde la ameba a la ballena, estamos fabricados de unas decenas de moléculas idénticas.

Lo divino en la naturaleza

Karen Armstrong, una de las principales expertas del mundo en temas religiosos y premio Princesa de Asturias de ciencias sociales en 2017, en su interesante obra Naturaleza sagrada, nos cuenta cómo desde el principio de los tiempos la humanidad ha mirado a la naturaleza y ha visto lo divino. En los escritos de los grandes pensadores de todas las religiones, Dios, o como quiera que se defina lo sublime, estaba presente en cada escenario. Las gentes que vivían en esas civilizaciones tempranas no consideraban que las fuerzas que rigen el cosmos fuesen de carácter sobrenatural, emanadas de un dios distante y distinto. Juzgaban más bien que se trataba de una presencia intrínseca que les era dado percibir y cultivar a través del rito o la contemplación.

El monoteísmo o creencia en un único dios, doctrina central de la fe de los judíos, cristianos y musulmanes, fue en este sentido la gran excepción. Al comienzo mismo de la Biblia hebrea, en el capítulo inicial del Génesis, Dios da a los primeros seres humanos una misión y una orden que les concede el dominio total sobre el mundo natural: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra». De aquellos polvos vienen estos lodos, y extendido este criterio a la par que la implantación del modo de vida occidental, hoy nos encontramos en una crisis ambiental sin precedentes; y por eso, poner en valor la figura de Francisco de Asís, rompedor con esta tradición antropocéntrica desde dentro de la propia iglesia, se hace hoy día más necesario que nunca.

Uno de los episodios más conocidos de la vida del santo de Asís es el del lobo de Gubbio. Según Las florecillas de san Francisco --obra hagiográfica compuesta en el siglo XIV por autor desconocido que narra la vida y milagros de san Francisco de Asís y de sus primeros compañeros-- el lobo de Gubbio era un cánido feroz que asolaba dicha ciudad italiana, situada en la actual provincia de Perugia. Francisco de Asís buscó al lobo y le dijo: «Ven aquí, hermano lobo! Yo te mando, de parte de Cristo, que no hagas daño ni a mí ni a nadie». A las palabras del pobre de Asís, el lobo respondió bajando la cabeza y se acercó mansamente. San Francisco logró la paz entre el lobo y el pueblo, al punto de que el lobo se volvió asiduo visitante encontrando siempre comida hasta el día de su muerte cuando el pueblo entero lo lloró con profundo recogimiento. ¿Qué hizo san Francisco distinto a todos los demás? No le mostró miedo al lobo. Todo lo contrario, no sólo se acercó, sino que lo reconoció como hermano, es decir, le devolvió la dignidad perdida entre los avatares violentos de una errada visión de la convivencia humana. San Francisco, un hombre gobernado por la paz y el amor, pudo llenar de paz y amor a un alma avasallada por el desconocimiento y el maltrato, por la brutalidad y la hostilidad. Toda una enseñanza del santo cuya onomástica celebramos el pasado miércoles, 4 de octubre. Si hubiéramos mirado al lobo del modo que nos enseñó san Francisco quizá no formara parte de las especies de fauna desaparecidas en Andalucía.

* Biólogo