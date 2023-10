El Área I+D+i de Magtel, junto a la compañía Brioagro y la consultora Drimay, está desarrollando el proyecto Koda-Ipec (Knowledge-based and data driven Agriculture tools for Irrigation of Permanent Crops), para la gestión inteligente del riego y la fertirrigación de los agricultores españoles de cultivos leñosos (olivar, almendro, cítricos y aguacate).

Según ha informado la compañía andaluza, con sede principal en Córdoba, también participan en el proyecto el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite (Citoliva) y el Instituto Tecnológico de Informática (ITI). La iniciativa, cofinanciada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Fondos Next Generation EU), tiene como objetivo el diseño y la construcción de una plataforma de monitorización inteligente en la que se combinan tecnologías de Big Data, Inteligencia Artificial (AI) y el Internet de las Cosas (IoT). Con este proyecto se pretende responder a los principales retos que afectan al consumo del recurso hídrico y otros insumos agrícolas, optimizando, tanto la cantidad de riego a emplear, desde una perspectiva macroeconómica adaptada al cambio, como su momento, en este caso desde una perspectiva microeconómica que mejora la rentabilidad de las explotaciones. Optimizar cada gota de agua En definitiva, la herramienta a desarrollar va a permitir la optimización de cada gota de agua ayudando a cambiar el actual paradigma de calcular los rendimientos de las cosechas. Por otro lado, va a facilitar que se haga un uso responsable y efectivo del agua, concretando el momento de riego. Además, esto se traduce en un ahorro de consumo eléctrico. En este sentido, la responsable del Área de Infraestructuras y Medioambiente de I+D+i de Magtel, María Isabel Ibañez, ha indicado que, "ante la actual crisis hídrica a la que nos enfrentamos, se hace necesaria la investigación de nuevas soluciones que mejoren la productividad con los recursos existentes de forma sostenible". En cuanto a la ejecución del proyecto, Ibañez ha señalado que, gracias al compromiso de todos los socios, la iniciativa "está empezando a alcanzar sus objetivos iniciales", y ha avanzado que "los agricultores de cultivos leñosos a los que se les ha contactado están muy interesados en los objetivos del mismo". Plataforma de monotorización La futura plataforma estará constituida por diferentes componentes, entre los que destacan un amplio espectro de sensores sobre el terreno, capaces de describir con un excepcional nivel de detalle y exhaustividad el contexto clima-suelo-planta en que se desarrollan los cultivos leñosos seleccionados. Por otro lado, habrá una infraestructura de servicios 'Big Data' que no solo actuará como repositorio eficiente de la información relevante para el cultivo, sino que permitirá la gobernanza del dato en todo su ciclo de vida: captura, almacenamiento, limpieza, análisis y explotación. Además, la inteligencia artificial (IA) tendrá un papel fundamental, ya que se encargará de analizar eficientemente la información masiva generada y de construir algoritmos descriptivos y predictivos con los que elaborar un DSS de apoyo (Sistemas de Soporte a la Decisión) a la gestión optimizada del riego y la fertirrigación.