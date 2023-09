¿Turistas desde Japón que disfrutan de una experiencia espiritual, casi mística, en un campo de girasoles de Córdoba? ¿Visitantes que se convierten con sus fotos en campos de membrillos en flor de Puente Genil en la envidia de las redes sociales? ¿Lograr unos significativos ingresos complementarios organizando visitas a campos de lavanda? Pues hablamos de realidades. Por supuesto, se trata de algunas de las iniciativas más singulares y que aún causan sorpresa a la mayoría de los propios cordobeses, casi tanto como hace tan solo tres décadas ocurría cuando se les hablaba en general del agroturismo. Un sector que, sin embargo, está consolidado y que se muestra como complementario, cuando no hasta alternativa en casos puntuales, a la tradicional explotación agrícola del campo y un fenómeno que ayuda a complementar rentas y contribuye al desarrollo de los territorios y a fijar la población, como explica Antonio Ramos Pemán, presidente de la Asociación Empresarial de Turismo de Córdoba (Emcotur-Tierras de Córdoba) y director de la consultora Adeitur.

Precisamente, Antonio Ramos es el cicerone de lujo para obtener una visión general de un sector que complementa y crea sinergias con la actividad agroganadera tradicional, con un potencial más que evidente y con un futuro luminoso. Solo un dato: Córdoba ha conseguido subvenciones de los Fondos Next Generation por unos 22 millones de euros para dos decenas de proyectos de sostenibilidad turística en destino, la práctica totalidad de ellos impulsados desde Adeitur. Pero vayamos por partes.

¿Cómo es la situación del agroturismo en Córdoba?

En primer lugar, hay que conocer cuál es la situación actual del agroturismo en Córdoba, sobre todo después de la pasada crisis de la pandemia que, si bien castigó con dureza al sector, también contribuyó a cierto cambio en el paradigma del turismo, a la búsqueda de lugares y experiencias lejos de la masificación y más cercanas a la naturaleza, a la vida tradicional, a uno mismo...

Así, habría que comenzar diciendo que Córdoba no ha sido ajena al lento crecimiento que se registró en el país desde hace algo más de tres décadas, que comenzó a dispararse hace una década, lo que le llevó a que en el año de la prepandemia, 2019, la provincia tuviera sin contar con la capital con 147 hoteles (que ofertaban 5.259 plazas), 23 apartamentos turísticos (792 plazas), 287 casas rurales (2.809 camas), 72 viviendas con fines turísticos (VFT) registradas (411 plazas), 288 viviendas turísticas de alojamiento rural (VTAR) que suponían 2.170 plazas y 10 cámpines, con 3.731 plazas. En total 812 establecimientos con 15.172 plazas.

Las firmas hoteleras y de turismo activo en la provincia superan ya a las agroalimentarias.

Por supuesto que en el capítulo de hoteles y apartamentos turísticos en las localidades de la provincia el agroturismo no es el único atractivo, aunque siempre pesa singularmente de una manera u otra. Y al respecto, si hablamos ya sobre cómo se ha recuperado el sector con cifras de inicio de 2023, observamos que en la provincia hay un hotel menos (muchos aún se están reponiendo de la crisis sociosanitaria del covid-19), con 146 establecimientos y habiendo perdido 11 plazas. Sin embargo, hay 4 apartamentos turísticos más en la provincia, 27 en total, con 871 plazas en conjunto y un 10% más.

Pero las cifras son casi ‘de escándalo’ en otras modalidades hoteleras que sí se ven ligadas directamente al medio rural. Así, de las 272 casas rurales se ha llegado a 299 en el año 2023, con 3.075 plazas (un 9,5% más de camas), mientras que las VFT se han duplicado de largo, pasando a ser ya 152 establecimientos que ofertan 818 plazas (un 99% más). También los camping han aumentado y ahora son 11 en la provincia, con 3.841 plazas (un 3% superior). Pero la palma se la llevan las viviendas turísticas de alojamiento rural, que ya son en la provincia de Córdoba en 2023 un total de 422 VTAR con 3.295 plazas, una cifra un 52% mayor.

En general, puede decirse que el número de establecimientos en Córdoba, sin contar la capital, ha aumentado un 30%, mientras que las plazas se han incrementado en un 13%. Y todo eso, como se ha dicho, sin contar la capital, donde no solo hay una ingente oferta de hoteles (114) o apartamentos turísticos (45) o VFT (1.978), como cabría esperar, sino que también la propia ciudad mira al campo y al agroturismo directamente con 12 casas rurales, 65 VTAR y un campin de montaña, el de Los Villares, en su término municipal, con un millar de plazas en conjunto. Al respecto, cabe decir que el campin ha sido la modalidad de alojamiento que tras la pandemia más ha crecido en número de pernoctaciones a nivel nacional, en torno al 30%. En Andalucía, las pernoctaciones en cámpines aumentaron en el primer semestre de 2023 respecto al mismo periodo del 2019 en un 55,79%, recuerda Ramos Pemán.

Eso sí, si se habla de pernoctaciones y nos restringimos a Córdoba, hay que recordar que a pesar del aumento de la oferta de establecimientos y plazas el número de pernoctaciones aún no ha llegado a los niveles de 2019, y en el primer semestre de 2023 se encontraba un 6,42% por debajo de las cifras prepandemia, lo que no resta importancia al auge del sector. Sin embargo, la hostelería no es la única actividad ligada al agroturismo en despegue. Otro indicador en la provincia de Córdoba son las empresas de turismo activo registradas a fecha de 1 de enero de 2023, entidades que en su práctica totalidad tienen el medio rural como protagonista de su oferta y productos. Hablamos de una empresa en la comarca del Guadajoz, 4 en la de la Campiña Sur, 6 en Los Pedroches, 9 en el Alto Guadalquivir y otras tantas en la comarca de La Vega y en Córdoba capital, además de 11 en la Subbética. 49 en total, especializadas en actividades relacionadas con el oleoturismo y el enoturismo, además de la astronomía, el senderismo y demás deportes al aire libre como paseos ecuestres, actividades acuáticas en el Guadalquivir, avistamiento y disfrute del paisaje rural (campos de girasoles, membrillos en flor, etcétera) o ‘tours’ ligado a grandes ciclos del campo (la montanera, la matanza, etcétera). Por no hablar del más clásico atractivo: las fiestas populares y las ferias tematizadas de productos locales, muchas de ellas ciclos de nuevo cuño.

Un dato para reflexionar: si se suma el número de establecimientos hoteleros en Córdoba (menos en la capital) con el de las empresas de turismo activo obtenemos en este 2023 un total de 1.106 registros, superando ya ampliamente a las 965 empresas documentadas por la Junta (en esta ocasión incluyendo la capital) que se dedican exclusivamente a la actividad agroganadera y de transformación (ver página 24 de este Anuario).

Otros sectores vinculados

Pero no nos podemos dejar atrás otros sectores ligados al agroturismo, además del alojamiento y las empresas de actividades especializadas. Hablamos del impacto que tiene en la hostelería y, sobre todo, en la restauración, el transporte, el sector servicios en general (más aún en las pequeñas localidades), el impacto generado por la mejor imagen... Antonio Ramos, tras desgranar desde su visión experta uno a uno todos estos aspectos, lo resume diciendo que «el agroturismo desempeña un papel fundamental en la provincia de Córdoba al promover la conservación del patrimonio rural, la diversificación económica, la autenticidad de las experiencias turísticas, el fomento del turismo rural, la sostenibilidad y la promoción de la gastronomía local. Esta forma de turismo beneficia tanto a los visitantes como a la población residente local y contribuye al desarrollo sostenible de la provincia».

La Subbética es la comarca con más empresas de turismo activo con 11 registradas.

Sin embargo, el auge que está viviendo este sector no es fruto de la casualidad, como explica el experto y presidente de Emcotur-Tierras de Córdoba, que recuerda el papel que tuvieron auténticos pioneros en comarcas como la Subbética, incluso desde antes de que se popularizase ese término ya tan asumido de «emprendedor». El agroturismo está tan en deuda con ellos como, hay que confiar también, con los que ahora están contribuyendo al despegue del sector, comenzando por los responsables de una respuesta institucional en busca «de un modelo de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad, la digitalización, la eficiencia energética y la mejora de la competitividad de los destinos, además de convocar «diferentes líneas de ayudas que conduzcan a alcanzar los retos de la Estrategia de Sostenibilidad Turística y los Objetivos de Desarrollo Sostenible», con los Fondos Next Generation a la cabeza, que supondrá la llegada de 22 millones en ayudas de la UE para proyectos de mejora sostenibilidad turística en destino, como se apuntó al principio, con tres iniciativas ya aprobadas para Los Pedroches, otras tantas para el Guadiato e igualmente tres para la Subbética, dos para el término municipal de Córdoba y una para Villafranca, Zuheros, Baena, Añora, El Viso y Montilla-Priego, todo ello mientras que Córdoba puede presumir de que «lo mejor que tenemos es la calidad de las empresas», afirma Ramos Pemán. Eso sí, no basta con captar fondos e inversiones, también hay que «tener capacidad para gestionarlos eficazmente», todo ello «con una buena planificación, huyendo de la improvisación. Una planificación que señale prioridades, que identifique proyectos transformadores... que realmente haya un retorno para las empresas y para la población local». Y sin olvidar la transferencia de conocimiento que permitirá «a destinos pequeños y a pymes, avanzar en este proceso de transformación».

Y sobre todo, una mejor coordinación de todos los implicados en el sector y las administraciones y entre éstas últimas entre sí. Al respecto, años y años llevan los distintos actores cordobeses del sector del agroturismo (y del turismo en general) reclamando, por ejemplo, más coordinación para que la capital sea también un motor del turismo de la provincia y se aprovechen las sinergias entre ambos. Parece que este año, precisamente, los principales responsables de la Diputación y en el Ayuntamiento de Córdoba abogan por eso mismo. Ya se verá. En el Anuario Agroalimentario de 2024 les contaremos.