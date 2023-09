La radiografía del campo cordobés, en lo referente al ámbito laboral, podría definirse como la de una foto fija. Una foto fija, aunque con matices, con un par de importantes novedades y, sobre todo, con diferentes puntos de vista.

Esa foto está compuesta por una actividad que sigue siendo un pilar económico de esta provincia, pero con una situación compleja, con dificultad para resolver las principales debilidades que presenta el sector y con una preocupante falta de mano de obra. En la parte optimista de la balanza, el aumento de los salarios, gracias al influjo de la última reforma laboral, y el descenso de la temporalidad.

Mayor cualificación profesional y condiciones dignas

Los datos del Observatorio Argos, de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo sobre el mercado de trabajo en el sector agrícola, lo certifica, puesto que en solo un año se ha pasado de un 98,34% de contrataciones temporales y de tan sólo 1.147 contratos indefinidos (primer trimestre de 2022) a un 49,18% de contrataciones temporales y hasta 25.522 contratos indefinidos en el sector (primer trimestre de 2023).

Las cifras han fluctuado pero, tras los últimos cambios legislativos en el convenio colectivo del campo y el aprovechamiento de la figura del fijo-discontinuo, la línea ha sido descendente en lo que a temporalidad se refiere (67,03%, 56,66% y 45,25% en los otros trimestres de 2022).

UGT quiere poner en marcha la «tarjeta profesional del campo» para los trabajadores.

Tanto este elemento como el mencionado del incremento salarial son dos de los puntales sobre los que se quieren apuntalar las bases de la solicitada mejora en las condiciones laborales de las personas que trabajan en el campo cordobés. Hay que consolidar estos avances para lograr que la agricultura y la ganadería sean sectores atractivos para los demandantes de empleo.

Esta lectura positiva es compartida por sindicatos y patronal, pero con matices que vienen dados por el distinto prisma desde el que se mira. Pero, sobre todo, en lo que difieren es en el resto de necesidades que tiene el sector agroganadero y las acciones para encontrarles una posible solución.

Según Agustín Jiménez, secretario general de Industria de CCOO de Córdoba, el convenio colectivo del campo está «obsoleto» y no sirve para resolver los problemas estructurales que sufre el mercado laboral agroalimentario. «Habría que hacer una reforma en profundidad que nadie se atreve a abordar de verdad; algunos elementos permiten que pueda haber picaresca y fraude en las contrataciones». Jiménez añade que el marco de relaciones laborales «ha de modernizarse ya» porque la industria agroalimentaria fuerte de la provincia (ajos de Montalbán, naranja en Palma del Río, ganadería en Los Pedroches, etc) «utilizan el convenio del campo para regular trabajos en los que existen turnos y otras características a las que no da respuesta ese convenio, que no recoge cuestiones de nocturnidad, festivos y otra serie de puntos».

Desde UGT señalan la necesidad de una mayor cualificación profesional y la formación en riesgos laborales como dos de los asuntos más preocupantes. «El segundo sector con más accidentes graves o con personas fallecidas en Córdoba es el agrario. Pondremos mucho énfasis, en el próximo convenio, en el seguimiento de las buenas prácticas en el campo en materia de seguridad, incidiendo en la prevención para minimizar los riesgos», explica Pedro Téllez, secretario general de UGT FICA de Córdoba.

Respecto a la cualificación profesional, calculan que el 90% de la actividad puede que no requiera especialización, pero la tecnología está cada vez más presente en el campo y resulta imprescindible un plan de formación potente en cuestiones de mecánica, GPS, fitosanitarios... Al respecto, quieren poner en marcha «la tarjeta profesional del campo», que recoja trayectoria, actividad y experiencia de los trabajadores, para ir conformando su CV en el sector.

Ambos sindicatos anuncian que, antes de final de año, denunciarán el actual convenio para iniciar el diálogo y las negociaciones para firmar uno nuevo. «Tenemos un convenio del siglo XIX y necesitamos uno del XXI», comenta Jiménez. «Hemos de hacer más atractivo el trabajo del campo», completa Téllez. Advierten que, de lo contrario, cada vez será más complejo encontrar gente para trabajar.

Desde CCOO plantean que el marco de relaciones laborales «ha de modernizarse ya».

Según los datos del Observatorio Argos, el descenso en el número de contrataciones en el sector agrícola no cesa. Mirando trimestralmente tan sólo 2022, los porcentajes negativos han ido aumentando: -12,49% en el primer trimestre de 2022 (respecto al mismo periodo de 2021); -26,72% en el segundo; -32,87% en el tercero y -37,60% en el cuarto. Y el dato más reciente de 2023 en este apartado es aún peor: -42,33%, que, traducido en cantidades, son un total de 14.183 contratos menos.

Algo parecido, aunque no tan acusado, sucedía con los demandantes de empleo en el sector, que en el primer trimestre de 2022 se reducían un 7,11% respecto a ese periodo en 2021; -17,49% en el segundo y -4,90% en el tercero. En el cuarto sí se registró un dato positivo (+2,80%) y en 2023 las cifras y porcentajes apenas se mueven con respecto a sus mismos periodos de 2022.

E igual comportamiento -en descenso- muestran las cifras de afiliados en alta en el Régimen General del Sistema Especial Agrario: 57.494 (primer trimestre), 53.510 (segundo), 51.490 (tercero) y algo de repunte en el cuarto con 55.471 afiliados; pero para bajar de nuevo en las estadísticas de 2023: 52.885 (primer trimestre) y 48.522 (segundo).

Por su parte, Asaja habla sobre la queja de los empresarios de que la mano de obra escasea, lo cual achacan a unas condiciones cada vez más asfixiantes para quienes contratan. Según Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, con la última subida del SMI, este salario ha aumentado en 344 euros en los últimos cinco años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización.

«A este disparado incremento de los costes salariales debemos añadir los incrementos de precios de casi todos los bienes de producción (semillas, fertilizantes, abonos, piensos, combustibles y energía). Con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, la viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre».

Respecto al empleo y según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2022 el campo perdió 86.900 trabajadores, un 10,34%. Según datos de Asaja, solo con los efectos de la anterior subida del SMI (febrero 2022) se perdieron 25.000 empleos del campo.

Los sindicatos responden que no es que no haya mano de obra, sino que no hay condiciones dignas. «¿Por qué han ido más de 7.000 andaluces -más de 1.000 de Córdoba- a la vendimia francesa? ¿Por qué cuadrillas de olivareros de la provincia priorizan ir a Jaén a recoger la aceituna? Porque los salarios y condiciones de trabajo en general son mejores que en nuestra provincia», reflexionan Jiménez y Téllez.

De hecho, los sindicatos ponen como ejemplo otra serie de convenios, mejores que el general del campo, para ilustrar que es posible tener remuneraciones más altas y ser viables, tal y como sucede con el convenio propio del aceite, que es para almazaras y para la transformación de la aceituna de mesa; o, en zonas de sierra, con la actividad cinegética o la extracción del corcho.

No obstante, De Mesa añade que las consecuencias de esta nueva subida del SMI «están aún por ver, pero podemos adelantar que va a tener una repercusión muy negativa en los convenios colectivos del campo a nivel provincial».

40 categorías profesionales diferentes aparecen recogidas en el actual convenio colectivo del campo de Córdoba.

Asaja Córdoba aclara que no está en contra de que los trabajadores tengan un salario acorde a la realidad, pero sí a que los empresarios agrarios soporten aumento tras aumento de los costes salariales sin compensación o ayuda para ello.

En este sentido, UGT y CCOO ponen en valor esa subida de sueldos, pero advierten de que, actualmente, y afectado por la difícil situación que trae consigo la sequía, han desaparecido las diferencias existentes entre las más de 40 categorías profesionales del convenio. «Todo el mundo ahora cobra el SMI, y eso hay que regularlo y que se recuperen los correspondientes incentivos», indican.

En lo que sí convergen todos los agentes consultados es en la adversidad que está sufriendo el campo, y en su deseo de contar con un otoño lluvioso y más favorable en la climatología que permita aumentar las campañas de producción de la agricultura y la ganadería en Córdoba.

El conjunto de entre 60.000 y 65.000 personas que se dedican a este ámbito necesita que se dé un buen año agrícola y que se afiancen las revisiones salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años por la inflación.

Uno de los sectores que más jóvenes ocupan

El panorama es poco alentador para la juventud. En Córdoba, la agricultura es, junto a la hostelería, uno de los dos sectores que más jóvenes ocupan. Según el SAE, de los contratos firmados en 2022, más de 30.000 fueron para peones agrícolas (un 25,7% del total juvenil). Muchos de estos jóvenes confiesan que acceden a estos trabajos porque no encuentran nada mejor o porque acceden fácilmente.

10% del PIB provincial es el porcentaje medio que representa el trabajo del campo en la economía cordobesa.

Todos, jóvenes y mayores, piden que los negocios vinculados al campo sean rentables, modernos y sostenibles. Desde los sindicatos apuestan por lograr aportar valor añadido al campo cordobés y captar más actividad industrial en el sector agroalimentario. Ello repercutiría en todo el mercado laboral del campo por el camino de la solidez y la fortaleza, y no el de la precariedad. Porque algunos aspectos mejoran notablemente, pero otras importantes necesidades siguen pendientes en el sector que representa el 10% del PIB provincial.