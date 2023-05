Paisajes de la Campiña

Las altas temperaturas de esta primavera inusualmente calurosa nos obligan a salir al campo muy temprano. Con las primeras luces de la mañana podemos sorprender a algún noctámbulo rezagado, como le ocurre a la mayoría de nuestros mamíferos carnívoros; y además están especialmente activas las aves, que se lanzan con entusiasmo a marcar el territorio con sus cantos desde muy temprano. Las posibilidades de avistamientos de especies se multiplican de madrugada, porque cuando comienzan a subir las temperaturas la actividad de los habitantes de nuestros bosques y campiñas parece ralentizarse si no apagarse completamente. Nadie como el filósofo Ortega y Gasset supo definir con tanta vehemencia el entusiasmo que siente el naturalista con esas excursiones al alba: «Estas salidas, muy de mañana, por lo campos fuertes tienen un dejo de voluptuosidad erótica. Nos parece que somos los primeros en hendir a nuestro paso el aire puesto sobre el paisaje, y este mismo parece que se abre a nosotros con el poco de resistencia necesaria para que nos percatemos de que somos los que rompemos esta vía hacia su corazón».

La circunstancia

La frase más célebre de Ortega y Gasset, que sintetiza parte de su filosofía, aparece por primera vez formulada en su libro Las meditaciones del Quijote (1914), donde dice: «Yo soy yo y mi circunstancia». Para Ortega, la circunstancia es la presencia de un yo real y vivo, que coexiste con las cosas que le rodean, es decir con el contexto. El yo no se entiende en soledad, nuestra identidad no se construye independientemente de las cosas, personas, lugares o acontecimientos que nos rodean; y una parte importante de esa circunstancia lo constituye el paisaje que nos envuelve y acompaña en nuestra vida. «No puedes saber quién eres hasta que no sabes dónde estás». Tener paisaje es uno de los componentes básicos de la salud, de un equilibrio entre nuestra parte racional y la natural. No sólo Ortega, sino Azorín, Unamuno o Delibes, entre otros, abordaron la enfermedad de que amplios sectores de la sociedad vivieran sin paisaje.

Pero corremos el riesgo de convertir el paisaje en un objeto de consumo más. La sed de adrenalina y espectáculo ha encumbrado a las montañas y hay gente haciendo cola para subir al Everest. Sin embargo, desde hace años nadie canta a las dehesas o a las planicies como antes -esos campos de Castilla de Machado-, o no llega a tantos oídos.

Ahí están a nuestro alcance las interminables extensiones de secanos y olivares de la Campiña de Córdoba, ese relieve suavemente ondulado originado por los materiales margo-arcillosos, que se extiende sin solución de continuidad hasta perderse en el infinito. Los tintes de esa superficie serpenteante varían entre los intensos verdes otoño-invernales, los verdes-amarillos primaverales, los ocres claros del verano, y los más oscuros del otoño, adquiridos una vez caídas las primeras lluvias.

Los calores tempranos han provocado que de una efímera imagen primaveral, de verdes más vivos en los trigales, hayamos pasado rápidamente a un paisaje de tonos pajizos, típicos del verano; aunque afortunadamente el verde de los girasoles, que ya están floreciendo de intenso amarillo, sigue aportando una contrastada nota de color. Pero como dijo Ortega, la perspectiva es uno de los componentes de la realidad; y la suma de puntos de vista, de perspectivas, nos proporciona una visión del entorno más auténtica.

Observar el detalle

La imagen descrita es de trazo grueso, vista en la distancia. Pero si nos vamos al detalle, a la distancia corta, veremos que en los bordes de los caminos, en las lindes de las fincas o a la vera de los arroyos, puede verse alguna retama o encina, y más comúnmente alcaparras, pepinillos del diablo, esparragueras, hinojos; y toda una amplia gama de hierbas y flores anuales que todavía se muestran en todo su esplendor.

Nadie cantó con tanto arrebato a las hierbas ignoradas como el poeta antequerano José Antonio Muñoz Rojas: «¿Hasta cuándo voy a ignorar vuestros nombres? ¡Qué inesperadas, qué resueltas, qué sencillas, las yerbas ignoradas, que huella el pie, que arranca el escardillo, que atropella el arado!... El olor apenas se os advierte; sí la lozanía, sí el doblarse tremendo de vuestros tallos ante la reja fría, sí la dulzura con que reposáis sobre el surco abierto, si vuestro triunfo sobre lindazos y veras donde no llega hierro alguno, y que convertís en caminos celestiales. ¡Oh, jaramagos, lenguazas, zapaticos, nazarenos, ignoradas yerbas del campo!

* Biólogo