Este viernes el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, junto con el delegado de Agricultura en Córdoba, Francisco Acosta, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, han escuchado las demandas de los ganaderos en materia hídrica en una reunión que tuvo lugar en Pozoblanco. Allí, los representantes de la Junta han trasladado a los ganaderos el contenido del tercer decreto de sequía que ha publicado el gobierno andaluz y entró en vigor el pasado viernes. Molina ha destacado los 163 millones de euros de este decreto para paliar los efectos de la sequía con 43 millones de euros para ayudas.

Por su parte Acosta ha afirmado ante la petición reiterada del sector de utilizar agua de la red en las explotaciones ganaderas ,que están trabajando en las alternativas más viables para que los ganaderos puedan abastecer sus granjas sin tener que recurrir a la red de consumo humano, ya que coger agua tratada con ozono puede tener un alto coste y no tiene sentido al no existir restricciones para el consumo en animales. En este sentido, el delegado de Agricultura ha dicho que “sabemos que Covap está hablando con la confederación hidrográfica y Emproacsa para poder coger el agua en alta y no en baja, también se está viendo la posibilidad de habilitar distintos puntos en las poblaciones para que los ganaderos no tengan que trasladarse hasta diferentes presas como La Colada o Buenas Hierbas para tomar agua".

Por otro lado el delegado de Agricultura ha confirmado que las obras de ampliación de la depuradora de Pozoblanco están en marcha aunque no sea visible la actividad. Según ha informado Acosta, cuando el adjudicatario de la obra de ampliación se desplazó a la instalación para hacer el replanteo de la misma, se encontraron con que el proyecto había que adecuarlo teniendo en cuenta las características de la depuradora existente . El reprentante provincial de la Junta en materia de Agricultua ha señalado que se han hecho “pequeños movimientos de tierra y posiblemente para la próxima semana podamos hacer el desvío de una tubería para iniciar la obra definitiva“.