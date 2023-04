Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía ha reclamado este miércoles en Córdoba "un reparto equitativo" del agua en España, ante la falta de lluvia y los problemas que esta situación está generando al sector agrario. Su presidente, Juan Rafael Leal, ha asegurado que "este es el problema vital, hoy, con el agua que nos cae del cielo, hacemos poco", y ha detallado que "en la campiña y en la sierra de Córdoba los cultivos se están secando". "Habrá que ver cómo volvemos a inventar el tema del agua. No se trata de quitar agua a otras comunidades ni nada de eso, se trata de hacer un reparto equitativo", ha reivindicado.

Juan Rafael Leal ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación unos momentos antes de inaugurar el sexto congreso de Cooperativas Agroalimentarias en el Palacio de Congresos. El retraso y la premura en la atención a la prensa, pese a haber sido convocada, ha dificultado la labor de los medios, que no han podido profundizar en esta y otras cuestiones.

De su parte, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha anunciado que el Gobierno de España ha convocado esta mañana la mesa nacional de la sequía, que se reunirá el próximo 19 de abril en la sede del Ministerio de Agricultura. El objetivo es realizar un seguimiento de la situación de sequía que comenzó el año pasado y analizar la evolución climática, así como su incidencia en los cultivos y el ganado. También abordará el estado de las reservas de agua en los embalses y analizará propuestas de actuación.

Las cooperativas andaluzas aportan el 37% del valor en España

Fernando Miranda ha puesto de relieve que las cooperativas andaluzas representan aproximadamente el 37% del valor de las cooperativas agroalimentarias de España. "Las cooperativas andaluzas son el estandarte del cooperativismo español", ha asegurado. En cuanto a su peso en el sector, ha indicado que las cooperativas españolas son las responsables del 65% de la producción final agraria.

Junto a esto, el secretario general de Agricultura ha destacado que, "sobre todo, lo que representan es la capacidad de los agricultores para unirse, concentrar la oferta y comercializar su producto, y por tanto, tener más beneficio". A modo de ejemplo, ha indicado que en Andalucía "más de dos terceras parte de la producción de aceite están en cooperativas y con eso somos capaces de llegar a todo el mundo".

En referencia a los beneficios de este modelo de empresa, ha comentado que en momentos de crisis, "por ejemplo, cuando los inputs son caros o en una sequía, la cooperativa hace un poco de paraguas para soportar esos tiempos facilitando al agricultor los input, los piensos, los fertilizantes, los fitosanitarios, de una manera más económica o más eficiente. Además, mejora la comercialización del producto", ha insistido.

Fernando Miranda ha indicado que "el cooperativismo debe fortalecerse, sobre todo, para atraer la ilusión de las nuevas generaciones". En esta línea, ha recordado que "muchos movimientos cooperativos se han construido en torno a los años 70, 80 y 90, y ahora hay que ilusionar al nuevo cooperativista para que vea en la cooperativa una parte de su futuro".

De este modo, ha hecho hincapié en que "hay muchos pueblos y zonas en Andalucía donde no se explica el desarrollo económico que han tenido sin las cooperativas". A modo de ejemplo, ha aludido a productos como la aceituna, el aceite, la carne de vacuno, la leche y los hortofrutícolas, asegurando que "en muchos sitios no se hubieran desarrollado si no hubiera habido un movimiento cooperativo impulsado por agricultores que se unieron".

El tercer decreto andaluz sobre la sequía, en abril

De otro lado, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha confirmado que el tercer decreto andaluz de medidas frente a la sequía se publicará en el presente mes de abril. Esta responsable ha admitido que "el problema fundamental, aparte de la flexibilización de la PAC para nuestros agricultores, es la situación de sequía. Es el tema que más nos preocupa en el Gobierno andaluz".

Respecto a la convocatoria de la mesa nacional de la sequía, también ha advertido que "no queremos quedarnos a nivel técnico. Considero que en este momento tan grave para nuestros agricultores necesitamos arrimar el hombro todas las administraciones y poner medidas importantes que tengan que ver con la sequía", ha reclamado. Así, ha enfatizado que "Andalucía tiene clarísimo qué hacer. Las demás administraciones tienen que arrimar el hombro".