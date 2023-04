Conciertos verdes

Pitágoras de Samos fue un filósofo y matemático de la antigua Grecia (siglo VI antes de Cristo), conocido por su contribución al avance de la aritmética y la geometría, y por haber influenciado tanto a Platón como a Aristóteles. Cuentan que en su escuela de Crotona tenía una sola regla a la hora de permitir el acceso a cualquier alumno: que este pasara previamente cinco años en riguroso silencio. A aquellos que ya tenían una personalidad serena y centrada les bastaba solo con dos años. La disciplina del silencio tenía como objetivo, además que calmar la mente mediante el control de la palabra, que emergiera la auténtica esencia del individuo, sin artificios: «Escucha y serás sabio. El comienzo de la auténtica sabiduría es parte del silencio». Muchos siglos después, concretamente en 1670, otro matemático y filósofo, Blaise Pascal, escribió una de sus frases más citadas: «Toda la infelicidad de los hombres se debe a una sola cosa: la incapacidad de permanecer en silencio a solas en una habitación». Y más recientemente María Zambrano también llegó a parecida conclusión: «Es el silencio diáfano donde se da la pura presencia». Son solo una muestra de los numerosos pensadores que a lo largo de la historia nos han invitado a escuchar el silencio, actitud que desentona vivamente con la ensordecedora hiperconectividad actual, entre cuyos efectos más nocivos se encuentran la dispersión mental y el rechazo a la introspección.

El silencio, que en absoluto quiere decir ausencia de sonidos, pero sí de ruidos, es reivindicación ecológica. Dentro del silencio natural se integran, por tanto, los sonidos de la naturaleza, como el susurro del aire, el fluir del agua o el roce de las hojas. Si alcanzamos a entreoírlo, el silencio enseguida se nos revela como un valor tan escaso como inmenso, tan inseparable de la belleza de los espacios no degradados, como de los instantes más sosegados de cada experiencia individual. Este silencio sonoro puede ser considerado un bien escaso en una sociedad cada vez más acelerada, donde la prisa se ha convertido en un estilo de vida; y el ruido artificial, frecuentemente en forma de transporte aéreo, ferroviario o terrestre, ha invadido cada rincón del planeta. Afortunadamente, en nuestros campos aún quedan algunos remansos de paz salpicados por pequeños instantes de ruido artificial, y es quizás en las noches primaverales, cuando todo está más calmado, donde se puede disfrutar de los silenciosos sonidos de la naturaleza: ulular de búhos, estridular de grillos y croar de ranas y sapos, conciertos que interpreta la vida para quien tenga la sensibilidad de escucharlos y disfrutarlos. Como dice Joaquín Araujo, no se trata, por tanto, de no oír, sino de poder compartir con los aires esas leves noticias de la vida que transportan.

Desde mediados de marzo, los arroyos y charcas que mantienen algo de agua comienzan a ser frecuentados por ranas y sapos, y en las tranquilas y templadas noches de esta primavera recién inaugurada se escucha su croar incesante. Los machos inflan y desinflan constantemente sus sacos bucales para lanzar ese sonido inconfundible que, desde hace 300 millones de años aproximadamente, inunda con su monótona y reiterada música el ambiente sonoro del planeta Tierra.

En los últimos doscientos millones de años la fauna de los vertebrados ha sufrido muchos cambios. A la extinción de los grandes lagartos siguió la expansión y diversificación de aves y mamíferos, que presentan enormes diferencias entre las especies de hoy y sus antepasados fósiles. Solo los anfibios, y especialmente los anuros (ranas y sapos), siguen prácticamente iguales, como si las leyes de la evolución no fueran con ellos.

Pero estos escurridizos seres están seriamente amenazados en la actualidad. Cambios climáticos globales, polución, radiaciones ultravioletas y fragmentación de hábitats, están llevando a la extinción a poblaciones enteras de anfibios. La explicación de este desastre probablemente tenga que ver con que sea el único grupo de vertebrados que poseen una fase de vida acuática (larvaria) y otra terrestre, lo que les hace sensibles a las alteraciones en ambos medios. Afortunadamente, y aunque se esté produciendo un descenso continuado y progresivo de sus poblaciones, si visitamos nuestras charcas en primavera, todavía podremos encontrar algunas de las especies de anuros de nuestra fauna: sapos parteros, de espuelas, comunes y corredores, sapillos pintojos y moteados, ranas comunes y ranitas meridionales. Toda una explosión de vida, cantos y chapoteos, que en estos días se traduce en cordones de pequeñas esferas negras, germen de una nueva generación.

Las jaras

Durante el mes de abril la primavera toma fuerza; los días son más largos y en el aire flotan ya aromas vegetales que anuncian la copiosa floración. La Sierra está espolvoreada de blanco, las laderas más soleadas se cubren de un punteado blanquecino que brilla al sol del mediodía. Son las flores de la jara pringosa. De lejos se escucha el zumbido de las abejas, ya que los numerosos estambres de la flor producen gran cantidad de polen que atrae a multitud de insectos. Si nos acercamos nos sorprenderá el olor fuerte y agradable que desprenden y podremos comprobar que las flores de la jara pringosa son blancas y muy grandes, de 8-10 centímetros de diámetro, con una mancha púrpura en la base de los pétalos. La tradición popular religiosa identifica sus cinco manchas rojas con las cinco llagas de Cristo.

Si decidimos internarnos entre la densa masa de flores nos llenaremos de una resina pegajosa -una goma de color pardo- que se denomina ládano. La misión de esta sustancia es proteger a la planta contra la desecación a la que se ve sometida en biotopos tan pobres en agua y tan insolados; y, por otro, la de impedir el crecimiento de otras plantas que podrían competir en el terreno donde se desarrollan los jarales. El ládano fue empleado en su día para preparar emplastos contra las hernias, como calmante para los nervios y como fijador de esencias en perfumes. La jara crece en suelos ácidos, como granitos y cuarcitas, siendo uno de los más fiables indicadores de la degradación del suelo, aunque también juega un papel fundamental en el ecosistema mediterráneo, «cicatrizando» heridas abiertas en encinares, alcornocales y quejigares, evitando de este modo la erosión y sirviendo de refugio a la fauna. De hecho está considerada una especie pionera -la primera que se instala en una zona afectada por un incendio-, ya que las altas temperaturas aumentan, incluso, la capacidad germinativa de sus semillas.

* Biólogo