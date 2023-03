Cerca de 300 agricultores se han concentrado este miércoles en el inicio del canal del Genil-Cabra, en Cordobilla, para reclamar una solución urgente al problema de los lodos del embalse de Cordobilla y del canal de riego. En la protesta se han dado cita miembros de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes, los alcaldes de los municipios de la Campiña Sur cordobesa y asociaciones agrarias y de regantes.

El presidente de la Comunidad de Regantes, Julio Valcuende, ha dado lectura al documento que han formulado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir varias peticiones, como "agilizar los trámites para que se pueda iniciar la obra del embalse de Cordobilla, la realización urgente de una obra de emergencia con carácter inmediato en la captación del embalse de Cordobilla que permita un bombeo regular y sin interrupciones esta campaña". Al mismo tiempo, "iniciar los estudios necesarios para la elaboración de un proyecto de cambio de toma y así conseguir una mejor calidad y seguridad del agua bombeada y, de inmediato, de las obras de limpieza del canal de riego".

Por otro lado, reclaman la "redacción de un nuevo proyecto de limpieza de los tramos de canal que queden sin limpiar" tras esta primera actuación. Estiman los regantes que hay almacenado "mayor volumen de lodos del contemplado en el proyecto. Y por último piden que la "CHG se comprometa a soportar los gastos derivados de la extracción del lodo del canal principal de la Zona Regable del Genil Cabra, mientras no se ejecute el proyecto de actuaciones en Cordobilla".

Valcuence dijo que el canal "se encuentra totalmente colmatado" y que en el primer tramo está seriamente afectado pues ya sólo almacena unos 70 centímetros de agua y los siguientes tramos también están bastante afectados". Por ello solicitan "soluciones que sean viables a largo plazo, de modo que las explotaciones de esta zona regable no vean comprometido su futuro".

En última instancia, dijo que "necesitamos que el pantano esté lleno de agua y no de barro. Así llevamos 20 años".

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, manifestó en nombre de los regidores de la Campaña que "el Genil- Cabra da vida a nuestra comarca, y sin él se puede ir muriendo, somos los que os vamos a empujar y reclamar de las instituciones correspondientes para que se os escuche y se ponga solución a este problema, ya ha habido tiempo de poner medidas mucho más eficientes para no estar hoy aquí". Por lo que los alcaldes ”vamos a estar de vuestro lado porque la Campiña Sur depende de este canal y de todos vosotros”.

En juego medio millón de jornajes del ajo y la cebolla

Ajeros y cebolleros de la zona de Santaella, declaran a CÓRDOBA que su realidad "es que no podemos con la sequía que tenemos y no podemos esperar a mayo", como límite y aseguran que "podríamos esperar una semana, si no estamos perdidos, y se perderían unos 500.000 jornales del ajo y de la cebolla”.

La Comunidad de Regantes, que está formada por dos colectividades (Santaella y Puente-Genil) la integran todos los agricultores titulares de la explotación de las parcelas (comuneros) de la zona regable. La colectividad de Santaella está formada por unos 1.600 comuneros y ocupa unas 15.300 hectáreas de los términos municipales de Santaella, Montalbán, Montilla y La Rambla.

La Colectividad Puente Genil está formada por unos 490 comuneros y ocupa unas 8.900 hectáreas de los términos municipales de Puente Genil, Estepa, Santaella y Aguilar de la Frontera.