La sequía y los elevados costes reducen la cabaña de ovino en Córdoba

La cooperativa Dehesas Cordobesas de Hinojosa del Duque, referente en el ámbito del ovino, ha celebrado sus quintas jornadas dedicadas al sector y esta vez acudieron más personas que en ediciones pasadas. El presidente de esta cooperativa y de Ea Group, Antonio Arévalo, lo explicaba señalando que «la problemática es tan preocupante que muchos socios querían conocer la situación».

Lo cierto es que a las puertas de la primavera, y cuando ya debían estar las ovejas comiendo sin límites del campo, la sequía lo ha dejado con poca hierba, por lo que hay que aportar a estos animales rumiantes paja o heno.

Antonio Arévalo destaca que los corderos comen pienso, «pero no ha bajado apenas su precio, ni el del cereal» y la escasa lluvia «nos ha privado de tener hierba para nuestras ovejas, e incluso hay que traerles agua y eso ha supuesto que suban mucho los costes de producción».

Como consecuencia, el sector del ovino «ahora mismo no es rentable y se está perdiendo dinero por los costes y por la sequía», según destaca Antonio Arévalo, que pone de relieve que «en Córdoba, en solo un año, el censo de ovejas ha bajado casi un 10 por ciento». Una situación similar ocurre en Andalucía. Y en idéntico porcentaje se sitúa el número de ganaderos que han abandonado el sector, algo «grave» teniendo en cuenta que Córdoba lidera el censo de ovino con casi el 30 por ciento de la cabaña regional, lo que supone alrededor de 613.000 cabezas, la mayoría de ovino de carne, según datos aportados el pasado viernes por la Junta, que incide en que el norte de Córdoba concentra el 90 por ciento y la comarca de Los Pedroches cuenta con casi 400.000 cabezas.

El presidente de Dehesas Cordobesas y de Ea Group señala que «están desapareciendo explotaciones y hay quien llega a los 65 años y lo deja porque no hay relevo generacional». De hecho, «se están vendiendo ovejas por todos lados cuando lo habitual es que se vendan en verano cuando no hay comida».

«El sector no puede subsistir así»

Antonio Arévalo pide a las administraciones «una ayuda para el ovino, porque el sector no puede subsistir así», y añade que «con esta sequía tan grande que tenemos las ovejas se quitan; por eso pedimos un decreto de sequía o una ayuda porque si no, no seremos capaces de tirar para adelante y el mundo rural está en riesgo».

Y mientras, en España no remonta el escaso consumo de carne de cordero, centrado fundamentalmente en las fiestas. En las jornadas de Dehesas Cordobesas se informó que en España la media es de 1,2 kilos por habitante y año, pero en Andalucía no llega ni siquiera al kilo, con 900 gramos por habitante al año.

Para dar salida al cordero, Ea Group, referente de la producción de ovino de carne del suroeste español, está reforzando su salida a los mercados internacionales y está participando en la Feria Internacional de la Carne de Tokio y próximamente acudirán a Francia, Alemania y Canadá.

Este panorama se agrava con un excedente de carne de cordero, en un momento clave pues se hacen las reservas de corderos vivos para los países árabes y su fiesta del cordero de junio.