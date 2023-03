CCOO, junto a los demás sindicatos presentes en el comité de empresa de Deóleo Global SAU (antigua Carbonell), ha firmado este lunes con la empresa el nuevo convenio colectivo después de año y medio de negociaciones. El responsable del sector del Aceite de CCOO de Córdoba, Clemente Revuelta, remarcó que “las mejoras introducidas sitúan a este convenio como el mejor del sector del aceite de Andalucía y en un ejemplo en el que deben mirarse otras industrias del sector”.

El responsable de CCOO hizo hincapié en que “este convenio demuestra que mejorar las condiciones laborales y ser una empresa solvente, rentable, competitiva y con futuro es totalmente compatible” y “esta debe ser la senda que debemos continuar en el futuro”.

El nuevo convenio tendrá una vigencia de cuatro años, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025, periodo en el que los salarios se incrementarán un mínimo del 11,3%. En concreto, la subida para 2022 se ha marcado en un 4,8%, para este año será de un 2,5% y para 2024 y 2025 será de un 2%. A estas cifras habrá que sumar, en el caso del 2022 una variable que equivale a unos 300 euros un una paga lineal. Así mismo, a partir de 2023, se podrá sumar al incremento salarial un 1% si el IPC del año anterior fuera el 3% o superior y también se contempla una paga variable que puede llegar a unos 500 euros al año. Cabe mencionar que al tener carácter retroactivo a fecha de 1 de enero de 2022, los trabajadores y trabajadoras deben percibir los atrasos acumulados hasta la fecha.

Por otra parte, si la suma de los IPC reales de 2023, 2024, y 2025 estuviese por encima de la suma de los incrementos realizados en atención a los anteriores acuerdos para los años 2023, 2024 y 2025, se actualizarían las tablas del año 2025 sobre tablas definitivas 2024, con efectos de 1 de enero de 2025, en la diferencia hasta el 11% de dicho sumatorio.

Revuelta resaltó que “en la paga extra se contempla un complemento que percibirán los trabajadores que aún no lo percibían” y “se reconoce el abono de los pluses de nocturnidad y turnicidad independientes, garantizando sus abonos, y se incorpora el plus de tóxicos y peligrosos para el personal de bodega que esté en contacto con trabajos de filtración y tierras peligrosas”.

Por lo que respecta a las horas extras, el responsable sindical explicó que “se mantienen al 1,75% para su abono o en descanso y las horas extras en festivos se abonan aparte del 1,75% económico, añadiéndose un 0,5% en descanso adicional”.

Junto a estas mejoras, el convenio también contempla el pago de la IT al 100% en caso de enfermedad común e introduce el teletrabajo seis días al mes, con un máximo de dos a la semana y siempre con carácter voluntario. Así mismo, se establece un sistema de correturnos que percibirán 400 €/mes con apertura de ventanas trimestrales, garantizándose el abono del trimestre se realice o no el correturnos, que no estará activo los meses de julio, agosto y diciembre.

Además, se reconoce la categoría de técnico y técnica analista para laboratorio y se introduce el contrato de relevo manufacturero.

El convenio recoge otras mejoras sociales como rebajas en la compra de productos del grupo al 50% menos, la sustitución de la cesta de navidad por un plus para los nuevos fijos, la rebaja a 30 años del cobro del bruto de dos pagas extra por prejubilación o jubilación anticipada y se garantiza la entrada en la fábrica de un familiar fijo de hasta primer grado, en caso de fatalidad de la persona trabajadora por muerte o invalidez.