Asaja y COAG de Córdoba se suman a las reticencias sobre la protección del olivar por la Unesco

Las organizaciones agrarias cordobesas Asaja y COAG se han sumado a la demandas y reticencias que presentan sus delegaciones de Jaén sobre la aspiración de que la Unesco declare como patrimonio universal al Paisaje del Olivar. Esta iniciativa, cuyo expediente ya está redactado es promovida por la Diputación de Jaén con el respaldo de la de Córdoba y la Universidad de Córdoba, entre otras entidades.

Así, Asaja, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, aunque están de acuerdo con la candidatura, que se viene preparando desde hace 8 años y que tiene una envergadura de más de 1.000 folios (repartidos en dos volúmenes), indican que la citada declaración supondría imponer algunos condicionantes para los olivareros a la hora de gestionar sus tierras. Entre estas limitaciones figuran las de acometer obras, actuaciones de conservación, derechos de tanteo y retracto, la expropiación o la obligación de comunicar cualquier alteración agraria a la administración competente. Asimismo, figura como condicionante la obligación de los titulares de los bienes incluidos en la declaración a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos garantizando su salvaguarda.

Nunca se habló de restricciones

Aseguran que hasta ahora en las reuniones mantenidas no se hablaba de los condicionantes para los agricultores que ahora se señalan, sin que se sepa cuáles serán las ventajas que les aportará. No ven razonable establecer limitaciones a un sector productivo para beneficiar a otros, como el turismo. Explican desde las organizaciones agrarias que ante este nuevo marco legislativo, la condición que reclaman es que no se incluyan en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz un total de 144.000 hectáreas, porque dichas explotaciones y su gestión privada es la que está garantizando la supervivencia no solo de la actividad, «sino que constituye la base de la economía de todo un sector agroalimentario que es, a su vez, la principal fuente de riqueza y empleo de más de 400 municipios de Andalucía».

Las primeras reticencias se pusieron de manifiesto desde las citadas organizaciones en Jaén y tanto Asaja Córdoba como COAG Córdoba se han sumado a las quejas, según ha podido constatar Diario CÓRDOBA.

Desinformados

Pese a todo, desde Cooperativas Agroalimentarias Córdoba, su presidente, Rafael Sánchez de Puerta, ha indicado que su organización nunca ha sido informada, consultada o invitada a ninguna reunión sobre el citado asunto y que en el caso de Jaén, que sí habían solicitado información al respecto, cuando han sido convocados ha sido para comunicarles que ya estaba enviado el expediente. Sánchez de Puerta ha señalado que para poder pronunciarse sobre la iniciativa «deberíamos tener información sobre las obligaciones y posibles compensaciones que se recibirán por ello”.

La única organización que no ha mostrado reticencias es UPA, que considera que esta declaración, como otras que se han producido como las Zepas, que en un principio parecía que serían perjudiciales, a la larga han aportado ventajas, según ha apuntado a CÓRDOBA el secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos. Cobos reconoce no obstante, que UPA Córdoba «ha participado poco» en el proceso porque «no nos han convocado nunca», porque todo se ha centralizado en Jaén.

Optimismo en Diputación y UCO

En la Diputación de Córdoba, institución que también es promotora del expediente, se muestran convencidos de que la propuesta seguirá adelante con el apoyo de todos, porque este miércoles se celebrará una reunión en la que se pretende explicar a todos los agentes y entidades implicadas los detalles y aclarar las dudas que puedan existir.

Por su parte, Lourdes Arce, vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba, entidad que también respalda el expediente, ha señalado que «con cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad, en Córdoba sabemos mejor que cualquier otro territorio los beneficios de la obtención de este reconocimiento por parte de la Unesco. El olivar, el aceite son no solo un sector estratégico clave de nuestra comunidad autónoma, forman parte esencial de la historia de Andalucía, de nuestra cultura y de nuestro desarrollo económico y social. Desde la UCO abogamos por la negociación para salvar la candidatura del Paisaje del Olivar en Andalucía. Consideramos que es una oportunidad histórica para la proyección mundial de uno de nuestros tesoros socioeconómicos que no debemos desperdiciar».

El expediente incluye la protección de terrenos olivareros repartidos por las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga. En la provincia de Córdoba se verán incluidas las zonas de la Subbética y de Montoro y su entorno. Entre los datos que se aportan para sustentar el expediente tiene un peso destacado la historia milenaria del cultivo en Andalucía.