Los sindicatos del campo ven en la lluvia más generación de empleo

Aunque las lluvias que vienen cayendo en las dos últimas semanas han provocado que se interrumpan los trabajos de recolección de aceituna y en la naranja (con la campaña recién empezada en las variedades tempranas), los trabajadores del campo también han recibido la llegada del temporal con optimismo, pues, según las organizaciones sindicales consultadas, esta lluvia se interpreta como una recuperación de la actividad para próximos meses y campañas. Es decir, la generación de más jornales.

En este sentido se pronunciaba el responsable de este área en UGT Córdoba, Pedro Téllez, que explicaba que esta lluvia se está celebrando «porque hacía mucha falta», y explica que, aunque en lo que se refiere a la aceituna, el fruto que se está recolectando no se verá ya afectado y, además, la recolección está ya muy avanzada, pero sí ayudará a que los olivos se recuperen del grave estrés hídrico que venían padeciendo, de modo que para el año que viene la cosecha pueda ser mejor que la de este año, que ha generado muchos menos jornales que en años anteriores.

Precisamente por las malas cosechas que se están dando este año por culpa de la sequía, el Gobierno aprobó reducir el número mínimo de jornadas trabajadas para poder cobrar el subsidio a 10, medida que, según apuntó Téllez a este periódico, se va a mantener.

Más agua, más actividad, más empleo

En la misma línea se pronunciaba Agustín Jiménez (CCOO), quien apuntaba que el único problema es que las peonadas que se iban a conseguir en la recolección de este año se retrasan unos días, pero, en general, la lluvia es beneficiosa, porque posiblemente en los cítricos, que apenas se han empezado a recoger, el agua puede mejorar el calibre de las variedades más tardías y podría requerirse más mano de obra para recogerla. Por su parte, José Parra (CTA) indicaba que, «en términos generales, que llueva ha sido muy positivo, porque los trabajadores somos conscientes de que hace falta en los pantanos y, por ahora, apenas ha subido un 3% el agua embalsada». Así que, continúa explicando Parra, «si hay agua para el campo, se genera más actividad y, por lo tanto, más empleo». Además, aclara que debido a la sequía había actividades agrícolas que no se habían podido llevar a cabo.

«Salvo las molestias que supone para trabajar en el campo, entre los naranjos, con el suelo embarrado, el agua está siendo bien recibida», concluye el sindicalista de CTA.

Mejor ritmo de desarrollo

Del mismo modo, explican desde las organizaciones sindicales vinculadas al campo, no solo se verán beneficiados cultivos leñosos, sino otros como los cereales y aquellos que se recolectan en primavera y verano, pero que, o bien no se habían sembrado todavía, o debido a la falta de agua no se estaban desarrollando como debieran y ahora podrán tomar el ritmo habitual de desarrollo, como el ajo o la cebolla, que son cultivos que generan abundante mano de obra en su recogida.

En estos momentos, en la provincia de Córdoba se contabilizan, aproximadamente, unos 60.000 trabajadores del campo, según los datos facilitados por UGT, que destaca que de ellos, en torno al 45%, son fijos discontinuos.