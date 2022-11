El retraso en la montanera impide fijar tendencia de precios en el porcino de bellota

El Salón de Actos del Recinto Ferial de Pozoblanco ha acogido este martes la celebración de la tercera Lonja Nacional del Porcino Ibérico, en la que se debatió sobre la situación del sector y se revisaron tendencias de precios y acciones para esta campaña. La cita estaba organizada por la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen y por la Lonja Agropecuaria del Valle de Los Pedroches y a ella acudieron representantes , además de la anfitriona, de las lonjas de Extremadura, Salamanca y Sevilla (Araporc).

El presidente de la Lonja del Valle de Los Pedroches, José Luis Adell, se mostró satisfecho por la celebración del evento en Pozoblanco, que situa a la localidad en el centro del sector del porcino ibérico, y por la elevada asistencia de ganaderos, industriales y técnicos «en unos momentos muy complicados por los altos costea de producción y la sequía». Adell señaló que aunque la lonja de hoy no fijaba precios en sí, algo que corresponde a cada una de las lonjas, sí se han marcado tendencias del mercado, en este caso a la baja, en todas las categorías del ibérico de cebo de campo, excepto en el caso de los tostones, que suben levemente. Una montanera corta y sin lluvias, casi sin hierba, ha llevado a muchos ganaderos a renunciar a engordar sus animales con bellota y a inscribirlos como cebo de campo, lo que ha incrementado la oferta y el consiguiente descenso de los precios en este segmento. Paralelamente, el retraso con el que viene la montanera este año por motivos climatológicos no ha permitido fijar la tendencia de precios en el ibérico de bellota, en zonas como Extremadura prácticamente no hay operaciones, aunque hay lonjas como la de Los Pedroches y la de Sevilla que sí han cotizado.

El presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados en Origen, Vicente Ebri, explicó que «hemos conseguido que todo este sector tan importante esté aquí hoy en Los Pedroches, un territorio que es referente de calidad en el ibérico».

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, declaró que «encuentros como este contribuyen al desarrollo del sector y son el reflejo de la lucha continua de muchas familias y empresas que están pasando momentos muy complicados por la singular coyuntura económica que estamos atravesando».

En la clausura, el delegado de Agricultura en Córdoba, Francisco Acosta, destacó que recientemente se ha publicado un decreto-ley que establece ayudas excepcionales a agricultores y ganaderos afectados por las repercusiones de la invasión de Ucrania y para hacer frente a la sequía. El plazo de solicitud será de 10 días, tras su próxima publicación en el BOJA.

El delegado adelantó que se convocará otro paquete de ayudas destinado a estructuras ganaderas también por la sequía, para que los ganaderos adquieran cubas para el transporte de agua, abrevaderos y las conducciones necesarias para la distribución de los recursos hídricos con el fin de abastecer a los animales o almacenarse.

Antes de la reunión de la lonja se llevaron a cabo unas charlas formativas.