El cultivo del pistacho ocupa ya 400 hectáreas en el Guadiato

El Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba puso en marcha hace ahora diez años una experiencia con la que se pretendía contribuir a la diversificación del sector agrario cordobés, demasiado dependiente del olivar. Para ello era necesario buscar un cultivo que se adaptara a las condiciones de la provincia y que generaran abundante mano de obra, puesto que otra de las intenciones era generar actividad económica en una comarca como el Guadiato, que viene sufriendo graves problemas de empleo y despoblación en las últimas décadas. Se pensó entonces en el cultivo del pistacho que, además, tiene un precio elevado en el mercado, con lo que las expectativas podrían ser interesantes.

Según ha explicado a este periódico Antonio Jiménez, jefe del Centro Agropecuario, la experiencia se puso en marcha con varios agricultores que se habían interesado por este cultivo, que por sus características se adaptaría bien al clima de la comarca. Los primeros pasos se dieron en Valsequillo y Los Blázquez, sobre todo, localidades en la que algunos empresarios del campo se habían informado sobre la materia en un centro existente en Ciudad Real.

A partir de ahí se sembraron las 3 o 4 primeras hectáreas y se ha ido probando con las distintas variedades. Las más habituales son la denominada Kerman, que por su calibre era las más atractiva; la Mateur, la Larnaka y la Isidora. El cultivo se ha ido consolidando y en la actualidad son ya unas 400 hectáreas de pistacheros las que hay sembradas en la comarca del Guadiato. Dado que este árbol tarda unos cinco o seis años en dar la primera cosecha, en estos momentos solo el 25% de la superficie sembrada está ya en producción. Explica Jiménez que el pistachero, al igual que el olivar, también tiene vecería, por eso todavía se trabaja en identificar qué variedades son las que la sufren menos y ofrecen mejores posibilidades a los agricultores.

Objetivo: que se implanten en la zona empresas de procesado

Por su parte, el delegado de Agricultura de la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, ha indicado que en esta década de investigación se ha venido desarrollando, asimismo, una labor continua de promoción del cultivo y de formación y difusión hacia técnicos y agricultores interesados, facilitándoles una adecuada implantación del cultivo y manejo, sobre todo en los primeros años, que son claves para el posterior éxito de la explotación.

Por otro lado, el gran reto que actualmente se plantean los cultivadores de pistacho es el de conseguir que se implanten en la zona empresas de procesado, de modo que no solo se genere mano de obra en la comarca, sino que también se aportaría valor añadido al producto a no tener que depender de otras zonas, en las que ya existe este tipo de factorías. A esto se une que el procesado del pistacho debe hacerse de una manera muy rápida para que el fruto no se deteriore y pierda calidad.

En estos momentos, algunos de los agricultores están llevando sus pistachos a la empresa Dcoop, que dentro de su división de frutos secos, orientada sobre todo a la almendra, tiene ya un área específica para el pistacho. Esta entidad es la que posteriormente está poniendo el producto en el mercado final.