La Junta de Andalucía ha abonado 191 millones de euros correspondientes a la Política Agraria Comunitaria (PAC) a unos 38.000 agricultores y ganaderos de la provincia, según ha informado el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta.

En concreto, recientemente se ha abonado el segundo anticipo, que ha beneficiado a 943 profesionales, por un importe cercano a los 5,76 millones de euros. Las principales partidas han sido las del pago verde, con un 53%, y las del pago básico, con un 41%, según ha indicado la Junta.

«El objetivo ha sido no dejar atrás a aquellos agricultores que no pudieron beneficiarse del cobro de octubre porque los resultados de control por monitorización no se habían recibido a fecha del primer pago del anticipo», ha afirmado el delegado.

Además, Acosta ha destacado la «agilidad con la que se han realizado los pagos dado el montante gestionado, en un momento crítico para los productores aquejados por circunstancias como el déficit hídrico estructural, el incremento del precio de la energía, o el aumento del coste de los insumos tales como abonos, fitosanitarios o piensos».

El ejercicio de pago de estas ayudas comienza el 1 de diciembre, pero la Unión Europea permite anticipar pagos desde el 16 de octubre de cada año. En esta campaña han sido 46 las gestoras de expedientes en la provincia, con un importe medio por agricultor cercano a los 5.000 euros.