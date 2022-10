La recolección de setas en Córdoba se retrasa un mes en la última década por el calor

Las altas temperaturas han retrasado entre 30 y 40 días el inicio de la temporada micológica en Córdoba durante la última década, según estima la bióloga y gerente de la empresa Setacor María Rosas. Esta profesional explicó ayer a este periódico que «las condiciones climáticas están impactando muchísimo en la recolección. Hace diez años, las primeras lluvias se registraban en septiembre y a finales de mes ya se cogían algunas setas. La temporada empezaba en octubre. Ahora es casi impensable y se ha retrasado, como mínimo, un mes. Tengo la esperanza de que en setas silvestres empecemos la temporada a mediados de noviembre», avanzó.

Fuentes del sector consultadas por este periódico coincidieron en destacar que, en estos momentos, apenas se encuentran setas en el campo. De hecho, la Junta de Andalucía todavía no ha publicado la normativa que regirá la recogida de setas y hongos en terrenos forestales de la provincia este año, mientras que, por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba tampoco ha activado su Programa de Información Micológica.

María Rosas detalló que, ante las nuevas circunstancias, las jornadas micológicas se concentran en diciembre. También precisó que, tradicionalmente, las épocas fuertes de recolección se han registrado de octubre a diciembre y de febrero a abril, pero «ahora se empieza en noviembre y se enlaza con la primavera». «El calor ha retrasado la temporada 30 o 40 días, pero no la ha acortado, porque no hay parón por el frío, sino que sigue hasta abril y mayo», matizó.

En cuanto a las setas que se recogen, precisó que «el parasol y los boletus se cogían en octubre y ahora es impensable, se cogen en noviembre y diciembre. Son especies a las que les gusta el calor y son las primeras en salir en otoño con la lluvia, pero sin humedad no crecen». Además, comentó que en Córdoba las setas clásicas son los níscalos y gurumelos en el norte de la provincia, y las setas de cardo y las trufas de verano en la Subbética.

El consumo de setas aumenta un 400% cada diez años a nivel mundial

Respecto a la actividad de Setacor, María Rosas admitió que también «he tenido complicaciones por el exceso de calor, pero estoy sacando producción con regularidad desde hace bastantes semanas». De este modo, explicó que cultivan las setas (que son el fruto del hongo) «con condiciones controladas entre comillas, porque intento ser lo más sostenible posible y no climatizo, controlo un poco más las condiciones de forma natural, con aislamiento», aclaró.

Al ser preguntada por la evolución de la demanda, esta empresaria recordó que, según la FAO, «el consumo está aumentando un 400% cada diez años a nivel mundial». En la misma línea, subrayó que la afición por recogerlas «crece mucho y está empezando a causarse un problema ambiental», ya que se está llegando a «esquilmar poblaciones», por lo que reivindicó un mayor control de esta actividad.

Sin producto andaluz

De su parte, la gerente de El Setal, Gloria Muñoz, afirmó que «este año, con la poca lluvia, no hay mucha cantidad de setas y no he traído de Andalucía». En este sentido, precisó que «mis proveedores traen alguna cosa de Galicia y poco más».

En su opinión, lo más demandado en Córdoba, en líneas generales, son los níscalos, aunque también se comercializan otros productos como las angulas, los boletus, las trompetas negras, los rebozuelos y los gurumelos. Gloria Muñoz entiende que «hay poco conocimiento de las setas, aunque cada vez hay más», y coincidió en destacar la afición por ir a recolectarlas.

Entre otros aspectos, esta profesional manifestó que los precios de estos productos pueden ser muy dispares «y los hay que son caros». A modo de ejemplo, indicó que, dependiendo de la temporada, el precio de los boletus puede situarse en torno a 35 euros por kilogramo «y a veces hay escasez».

Tradición

Por último, el presidente de la Asociación Micológica Sierra de Córdoba, Tomás Illescas, destacó ayer que la recolección de setas «tiene tradicionalmente bastantes aficionados» en este territorio y confirmó que en la actualidad «hay muy pocas setas, solo algunas que necesitan menos humedad. Cada vez se retrasa más la temporada porque no llueve», aseguró.

Tomás Illescas coincidió en apuntar que «el níscalo es la seta más apreciada en Córdoba», aunque «también gustan la seta de álamo o el faisán», citó a modo de ejemplo. Este aficionado explicó que en Córdoba las setas se recolectan «sobre todo, para comerlas», y recordó que en Andalucía «son habituales» las intoxicaciones con este producto.