«Si todo el sector avanzamos unido, el éxito está asegurado»

El presidente del distintivo de calidad que conforman los municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente Tójar y Priego analiza el devenir de la Denominación de Origen Protegida (DOP) más premiada del mundo.

¿Cómo fueron los inicios de la Denominación de Origen?

Cuando empezamos con el proyecto allá por el año 1995, en el que participamos algunas empresas del sector y diferentes autoridades, sin duda había muchas dificultades, teníamos que conseguir que creyesen en él las almazaras de la comarca, los agricultores, técnicos, entidades, autoridades. Esos primeros años fueron, sin duda, muy difíciles ya que contábamos con muy pocos medios, pero nos rodeamos de grandes profesionales con ganas, que hicieron andar este proyecto.

¿En qué aspectos se incidió más en aquel primer momento?

Teníamos que impulsar un cambio en la forma de trabajar del sector, para apostar sobre todo por la calidad y la comercialización. Recuerdo cuando prácticamente todo el aceite que se vendía en nuestra zona era a granel. Por eso, cuando se registraron las primeras marcas las acogimos con mucha ilusión, porque aquello significaba que empezamos el camino hacia la comercialización.

Aunque sea complicado resumir estos 27 años, ¿qué proyectos o actuaciones destacaría como más significativas?

En 27 años hemos hecho muchas cosas, hemos realizado grandes proyectos de investigación, formación, promoción, pero me gustaría destacar el trabajo realizado por la ruta Turismo y aceite. Hoy escuchamos hablar de oleoturismo y no nos suena extraño, pero hace 20 años cuando iniciamos esta ruta, prácticamente no había en España ningún proyecto de este tipo, siendo por tanto pioneros y permitiendo a día de hoy generar nuevas líneas de negocio y que nuestra marca DOP Priego de Córdoba, junto con nuestros municipios, se reconozcan en todo el mundo. A lo largo de los años han participado diferentes autoridades y técnicos en el mismo, pero quiero destacar especialmente la labor realizada por la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego, ya que desde los inicios hemos trabajado de la mano para conseguir que esta ruta funcione.

En su intervención en la gala del 25 aniversario tuvo unas palabras muy emotivas para el personal de la Denominación de Origen.

Por supuesto. Ellos son, en parte, responsables de todo lo conseguido y, por eso, quise destacar el trabajo del equipo técnico, con nuestra secretaria general al frente, Paqui, que ha dedicado más de 24 años a esta DOP, nuestro auditor, Rafa, que nos exige en control y calidad, y nuestro director de certificación, Francisco, que vela por la correcta implantación de nuestro sistema de certificación.

En ese mismo acto definía a la DOP como una «gran familia». ¿Puede estar ahí uno de los motivos de los numerosos reconocimientos recibidos?

Si antes hacía mención a nuestro equipo técnico, sin lugar a dudas, la posición que hoy ocupa nuestro distintivo de calidad ha sido gracias al esfuerzo de, efectivamente, la gran familia que compone la Denominación de Origen, como son los agricultores, almazaras, empresas comercializadoras, técnicos, administraciones, etc. A medida que han ido pasando los años y gracias al trabajo de esta gran familia, hemos cosechado grandes éxitos, lo que ha hecho que contemos con un gran posicionamiento en el sector siendo reconocidos en todo el mundo por la excelencia de nuestros aceites, contando en nuestro haber con más de 2.500 premios a nivel nacional e internacional, algo que debe ser un orgullo para todos.

¿Qué retos se plantea la DOP de cara al futuro?

Evidentemente, queda mucho trabajo por hacer. Estamos en un mundo de cambio continuo, por lo que siempre tenemos que estar despiertos y en alerta. Por ello, tenemos que seguir apostando por la calidad y la comercialización, aplicar nuevas herramientas para mejorar la sostenibilidad de nuestros campos, mejorar la renta de nuestros agricultores, proteger las variedades autóctonas, seguir formando a nuestros técnicos, fomentar la cultura oleícola y acometer nuevos retos y desafíos, por lo que tenemos que seguir caminando juntos de la mano, ya que si todo el sector avanzamos unidos, el éxito está garantizado.