Si se habla de agricultura y producción ecológica, a nadie le sorprende que a Córdoba se le atribuya el término de pionera por su trayectoria histórica. Pero Córdoba, además, es la tercera provincia que más en número de productores y operadores de Andalucía, por detrás de Granada y Almería. Además, es líder andaluz en lo que respecta a superficie, con 252.407,50 hectáreas dedicadas al cultivo verde en 2021.

En total, la comunidad autónoma, según el Avance de Estadísticas de la Producción Ecológica 2021 elaborado por la junta de Andalucía, cuenta con 21.873 operadores que trabajan en las 1.369.757,78 hectáreas dedicadas a producción ecológica. El cultivo líder en la provincia es el olivar, al que se dedican 38.450,19 de ecológico. Otro punto más en el que destaca Córdoba, siendo la provincia que más tierra dedica a este. Aunque hay algo que adelanta a la aceituna y es la ganadería, con 141.541,35 hectáreas dedicadas a pastos, praderas y forrajes, Córdoba se sitúa como tercera provincia en este grupo. La provincia ha ido creciendo y cada vez han sido más los que se han sumado al ecológico, por todo lo que supone, de 2020 a 2022 la producción verde ha crecido casi un 25% en superficie y operadores.

De ganadería, precisamente, sabe mucho Córdoba y es que la provincia también es líder en ello, con 234.295 cabezas de ganado de las 847.228 que dispone Andalucía y sus 1.211 explotaciones ganaderas de las 5.436, según los datos de Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible. En número de explotaciones solo a la provincia solo le adelanta Huelva que cuenta con 1.340.

252.407 ha. es la superficie de tierra que dedica la provincia a cultivar productos libres de químicos y climáticamente sostenibles

«Hoy en día la producción ecológica se ha elegido como un sistema de producción agroalimentaria acorde con las necesidades actuales de la sociedad, de la producción y de la alimentación», apunta el presidente de la asociación profesional española de la producción ecológica Ecovalia, Álvaro Barrera. Es decir, el ecológico es un modelo económicamente productivo, rentable y «más que nunca, climáticamente necesario», sostiene Barrera. Esta última es una de las razones por las que está tan de moda esta forma de consumo y producción que en Córdoba en concreto se lleva practicando desde hace mucho tiempo. Las formas de trabajar este tipo de agricultura han avanzado desde que se creó, han aumentado las superficies y a día de hoy España es el segundo país de Europa en superficie verde, como afirma Ecovalia. «Pero sobretodo hemos evolucionado en la industria y la formación, primero España era productora y ahora está evolucionando a transformadora (hace industria de valor añadido en la cadena alimentaria)», explica el presidente de la organización, quien confiesa también que España ha despertado muy tarde en el consumo de productos ecológicos y que, sobre todo, ha ganado terreno en los últimos tres años, «y aún así tenemos una carencia de más de 7.500 millones de euros para competir con Europa», dice Álvaro Barrera.

En este sentido, Ecovalia cataloga a la provincia de Córdoba como «faro» en la producción ecológica española, pues además de ser pionera en producción y transformación ecológica, «lo que significa Córdoba en la innovación desde hace tiempo, la formación que da con su Escuela de Ingenieros Agrónomos y su Facultad de Veterinaria, donde se trata la producción ecológica», destaca el presidente de la entidad. Además, la Universidad de Córdoba es la única pública en contar con la Cátedra de Producción Ecológica. Méritos y lugar que también debe la provincia a administraciones como la Diputación de Córdoba, que «siempre ha marcado la producción ecológica como estratégica en su territorio para sacar valor añadido», dice Barrera.

Volviendo a los datos, tanto en agricultura como en ganadería ecológica cada año han aumentado las tierras que se dedican a esta forma de producir. De 2020 a 2021 todos los cultivos, excepto semillas y viveros han aumentado su superficie. En cómputo general, en Andalucía la superficie se ha incrementado un 24,66%. En concreto, las plantas aromáticas y medicinales han crecido en 537,91 hectáreas, aumentando su capacidad un 80,91% (en Córdoba este tipo de cultivo cuenta con 15,94 hectáreas). El barbecho y abono verde, por su parte, tiene 36.228,58 hectáreas ecológicas en Córdoba; bosque y recolección silvestre, 820,5; cereales, 28.691,59; cultivos industriales, 130,23; cítricos, 859,42; frutales, 173,53; frutos secos, 1.066,58; hortalizas, 2.975,56; legumbres, 1.268,27; plataneras y subtropicales, 14,65; semillas y viveros, 0,11; tubérculos, 38,39; y vid, 132,56.

En ganadería, también sigue creciendo el número de cabezas ecológicas, habiendo aumentado el número de todas las especies excepto el ovino de leche, con respecto al año 2020. En la provincia existen, según los datos de la Junta de 2021, 29.268 cabezas de ganado ecológico de vacuno de carne; 103.225, de ovino de carne; 1.129, de ovino de leche; 1.756, de caprino de carne; 3.028, de caprino de leche; 5.038, de porcino; 2.796, de avicultura; 86.784, de avicultura de huevos; y 1.077, de apicultura.

Actualmente, la producción, la industria y los consumidores «hemos hecho nuestro trabajo, lo que falta es aplicar este tipo de consumo a todas las cadenas». Es por ello que ecologistas como Ecovalia reclaman a los gobiernos compras públicas de producto ecológico en colegios, hospitales, etcétera, «para contribuir en ese pacto verde europeo del que tanto se habla», comenta Barrera. Además de esas compras públicas, también exigen reducción del IVA porque «los agricultores, con su trabajo, están haciendo que se gaste menos en sanidad, en gasto de agua de pantanos», sostiene el dirigente. En España la reducción del IVA para los productos ecológicos tendría un coste de 60 millones de euros, que según Ecovalia supone «un coste muy inferior a los perjuicios y los gastos que tenemos que hacer para combatir los plaguicidas». De hecho, la sequía y las altas temperaturas que han azotado a todos los cultivos de la provincia tocan en menor medida a los ecológicos, ya que «tenemos unos sistemas de cultivo donde el suelo y la planta está mucho más adaptado a tener limitaciones. Los cultivos ecológicos no tienen ‘barra libre’ de fertilizantes y fitosanitarios químicos, tienen una estructura de suelo que hace que tengan una capacidad de retención de agua que los hace más resiliente a una sequía», explica Álvaro Barrera. Un suelo convencional «está muerto», dice, «tiene una cantidad de sales aportadas que no tienen nada que ver con los ecológicos porque no han estado tan mimados ni tienen esa dependencia química». Lo mismo ocurre con los animales, hablamos de ganadería extensiva que está acostumbrada a las altas temperaturas «y a estar 365 días al año al aire libre, adaptándose a un clima mediterráneo como es el de Córdoba», prosigue. Son razas autóctonas que permiten esa adaptabilidad al medio, dando producciones excelentes.

La crisis energética tampoco ha tocado en gran medida, ya que el consumo de energía en lo ecológico es muy inferior a la producción convencional.